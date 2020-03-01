İB'den 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu' bilgilendirmesi

İçişleri Bakanlığı, Siirt ve Şırnak ara hattında 815 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla 'Kapan-7 Karadağ Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Karadağ barınma alanında bulunduğu değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla bizzat Şırnak Jandarma Bölge Komutanı, Siirt İl Jandarma Komutanı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanının operasyonu arazide sevk ve idare ettiği operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 815 personel, 52 operasyonel timin görev aldığı belirtildi. Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdürüldüğü vurgulandı. AA

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