İBB: Boş konutlar deprem hazırlığı için kullanılabilir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, kentte 750 bin boş konutun olduğunu belirterek, bunların deprem direncini artırmak ve yapı stoğunu yenilemek için kullanılabileceğini söyledi.

Gökçe, kentteki ‘boş konut’ sayısının uluslararası standartların çok üzerinde ve kabul edilemez boyutta olduğunu vurguladı. Twitter’dan konuya ilişkin bilgi paylaşan Gökçe, bu durumun konuta erişimi kısıtlayıp piyasayı dengesizleştirdiğine dikkat çekti. Gökçe’nin paylaşımlarından öne çıkanlar şöyle: “Yaptığımız çalışmalara göre sadece İstanbul’da 450 bin ile 750 bin marjında boş konut var. Güvenli boş konutların halka arz edilmesi halinde bu konutlar kısa, orta ve uzun vadeli konut politikalarının şekillendirilmesinde rol oynar. Kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilebilir. Potansiyel konut rezervi ve sosyal konut olarak işlevlendirilebilir” Haber Merkezi

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