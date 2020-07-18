İBB’de oybirliğiyle: Ayasofya cami

Danıştay’ın Ayasofya’yı müze statüsünden kaldırarak ibadete açılması kararının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi de Ayasofya’nın müze fonksiyonunu değiştirerek, planlara “Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” olarak işledi. Karar, İBB Meclisi’nden ‘oybirliği’ ile geçti.

(İBB) Meclisi, geçen 13 Temmuz Pazartesi günü Ayasofya’nın imar planlarının “Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” olarak değiştirilmesini AK Parti ve MHP Grubu teklif etmişti. İlgili komisyona havale edilen teklif, dün de İBB Meclis gündemine geldi. Teklif ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan raporda 1/5 bin ölçekli Fatih (Tarihi Yarımada) 1. Derece Arkeolojik, Kentsel Arkeolojik, Kentsel Tarihi Sit Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı”ndaki “Ayasofya Cami-Müze” fonksiyonunun iptal edilerek “İbadet alanı (Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi)” fonksiyonu verilmesi uygun bulundu. 1/1000 ölçekli plandaki “Ayasofya Camii-Müze” fonksiyonu da iptal edilerek yerine “Cami (Ayasofya Kebir Camii Şerifi ve Külliyesi” fonksiyonu getirildi. İlgili rapor daha sonra mecliste oya sunuldu. Alına karar, mecliste grubu olan partilerin verdiği kararla oybirliği ile kabul edildi. İstanbul - Yeni Asya

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