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14 KASIM 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

İBB'deki usulsüz harcama iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı

14 Kasım 2024, Perşembe 12:13
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) nezdindeki bazı etkinliklerde usulsüz harcama yapılarak kamu zararına yol açıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık, İBB nezdinde bir kısım etkinliklerle ilgili usulsüz harcama yapıldığı iddialarının ardından harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüz harcamayla kamu zararına yol açılıp açılmadığının tespitine ilişkin İçişleri Bakanlığı müfettişleriyle koordineli olarak resen soruşturma başlattı.

AA

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  • Hüseyin İlhan

    14.11.2024 12:58:17

    Yolsuzluk,haksızlık yapanların denetlenmesi ve gerekenin yapılması kamu vicdanı,miri malına el uzatılması ve yetimin hakkının gasbı nedeniyle elhak zaruri ve elzem bir tahkikattır. Ancaaak bu iktidar ile at izi,it izine daima karıştırıldığından buna hak namına bakamıyorum. Zira fakir-fukaraya dağıtılsın diyerek sosyal yardımlaşma fonu marifeti ile alınan 2 milyon kömür taş ve bugünkü kur ile devlet milyarlarca lira zarara uğratılmış iken AKP oylarıyla TBMM'de bunun araştırılması ret edildi.Yapanın yanına kar kaldı.

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