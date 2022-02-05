İBB, inşaat için harekete geçti

İBB, Süleymaniye Camii’nin görünümünü etkileyen inşaatın durdurulması için Koruma Bölge Kurulu’na başvurdu.

Süleymaniye’nin önünü kim kapatıyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İlim Yayma Vakfı’na ait Süleymaniye Camii’nin önündeki yurt binası inşaatının durdurulması için Koruma Bölge Kurulu’na başvurdu. İBB, “Yenileme Alanları Ada Avan Projeleri” ile ilgili mevzuatın gerektirdiği İBB onayı bulunmayan ve Dünya Miras Alanı Süleymaniye’nin siluetini kısmen perdeleyen projenin yeniden değerlendirilmesini talep etti. DW’deki habere göre Koruma Kurulu’ndan, Süleymaniye Camii’nin görünümünü etkileyen İlim Yayma Vakfı’na ait yurt binası inşaatı için acil durdurma kararı verilmesini isteyen İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtti.

Emsal uyarısı

Söz konusu başvuruyu yapan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, kamuya terk işlemlerinin de yapılmadığı belirlenen projenin yeniden değerlendirilmesini talep ederek, onay işlemleri tamamlanmadan ruhsat ve inşaat sürecinin başlatıldığı belirtilen binayla ilgili “emsal” uyarısında bulundu. Süleymaniye yenileme alanındaki bir adada yapılacak uygulamanın bütün yenileme alanlarına emsal teşkil edebileceğine dikkat çeken İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, daha titiz bir çalışma sürdürülmesi gerekirken son derece büyük kütleli ve siluete olumsuz etkisi olan bir proje hazırlandığının altını çizdi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nın başvurusunda, Süleymaniye önünde yükselen yapının, yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı şekilde hazırlandığı öne sürülerek, binanın yıkılan yapıdan daha yüksek bir biçimde inşa edildiği belirtildi. İlim Yayma Vakfı’na ait yurt binasının projesi, yerel seçimlerin hemen ardından 1 Nisan 2019’da Koruma Kurulu’na iletilmiş ve İBB’nin onayı olmaksızın “İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu” tarafından onaylanmaştı. İBB, projeye onay veren “İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu’nun kapatılması nedeniyle, “İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu”na Perşembe günü yaptığı başvuru ile uygulamaların acilen durdurulmasını istedi.

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“Silueti bozan yapılar yıkılacak”

İstanbul Büyüksehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “İBB, Dünya Miras Alanı Süleymaniye’nin siluetini etkilenmemesi ve gelecek nesillere aktarılması için titiz çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda devam eden çalışmalar neticesinde, önceki yıllarda oluşmuş uygulamaları belirleyen İBB, kaçak kat, teras vb. bulunan yapılarla ilgili önümüzdeki günlerde gerekli yıkım işlemlerine de başlayacak” ifadeleri kullanıldı.