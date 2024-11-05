İç güvenlik kanun teklifi Meclis’te

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin, TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

Güler, “Son yıllarda şiddet olaylarında ruhsatsız silah kullanımı oranının gösterdiği artıştan yola çıkarak suçlarla etkin mücadele edilmesi ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla ruhsatsız silah kullananlara uygulanacak müeyyideyi arttırıyoruz” ifadelerini kullandı. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan düzenleme ile trafik düzen ve güvenliğinin sağlanması amacıyla “çakar” diye tabir edilen ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazların kullanılması yasak olan araçlarda bulunmasının önüne geçilmesinin önemine işaret eden Güler, “Bu sebeple ihlallere uygulanacak idari para cezalarını ağırlaştırıyoruz. 6 bin 439 TL olan idari para cezasını 96 bin TL’ye ve tekerrürü halinde 192 bin TL olarak belirliyoruz” diye konuştu. AA

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