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9 MART 2021 SALI - YIL: 52

İçişleri Bakanlığı: 18 bin 547 konaklama tesisi denetlendi

09 Mart 2021, Salı 12:30
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kontrollü normalleşme sürecinde salgınla mücadele tedbirlerine uyumun sağlanması amacıyla başlatılan "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında konu bazlı haftalık tematik denetimler ülke genelinde devam ediyor.

Bu kapsamda 7 Mart'ta tüm il ve ilçelerde otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisler denetlendi. 4 bin 423 yönetici personelin (vali, vali yardımcısı, kaymakam, il/ilçe müdürü) katıldığı denetimlerde, 14 bin 176 ekipten oluşan 55 bin 989 personel görev yaptı.

18 bin 547 tesis kontrol edildi

Gün boyu süren denetimlerde, 18 bin 547 iş yeri (otel, konaklama tesisleri, kayak otelleri ve tesisleri), 1822 semt pazarı ve sosyete pazarı kontrol edildi.

Denetimler sonucunda tedbirlere aykırı davrandığı tespit edilen 3 bin 617 iş yeri/işletmeye uyarı cezası, 7 bin 496 işletme/iş yeri ve kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Tedbirlere aykırı davranan iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 86 suç duyurusunda bulunuldu, 59 araç faaliyetten men edildi ve 2 iş yeri kapatıldı.

AA

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