İçişleri Bakanlığı: 5 terörist daha ikna çalışmalarıyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, 5 bölücü terör örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünde çöküşün devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bakanlığımız koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi." Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 136'ya yükseldiği vurgulandı. AA

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