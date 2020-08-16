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16 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

İçişleri Bakanlığı: 5 terörist daha ikna çalışmalarıyla teslim oldu

16 Ağustos 2020, Pazar 17:00
İçişleri Bakanlığı, 5 bölücü terör örgüt mensubunun Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığından  yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütünde çöküşün devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi."

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 136'ya yükseldiği vurgulandı.

AA

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