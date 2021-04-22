"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

İçişleri Bakanlığı: "Ara, bul, yok et" stratejisiyle ilkbahar-yaz operasyonları başladı

22 Nisan 2021, Perşembe 14:35
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonlarıyla kırsalda tükenme noktasına gelen bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminde çıkarmak amacıyla ilkbahar-yaz dönemi operasyonlarının başladığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularının yer alacağı 9 bin 630 planlı operasyon, 1 Ekim'e kadar devam edecek.

"Ara, bul, yok et" stratejisi ile bölge teröriste "dar" edilecek

Teröristlerin tüm barınma alanlarındaki inlerine girilecek operasyonlarda strateji, istihbarata dayalı nokta operasyonlarla terörü kaynağında "ara, bul, yok et" olacak. Böylelikle baskı sürdürülerek teröriste bölge "dar" edilecek.

75 terörist etkisiz hale getirildi

Bölücü terör örgütüne yönelik 1 Ekim 2020-15 Nisan 2021 arasında düzenlenen "sonbahar-kış operasyonları" ise başarıyla tamamlandı. Bu dönemde, 7 bin 424 sonbahar-kış operasyonu planlanmasına rağmen 8 bin 915 operasyon icra edildi.

Bu operasyonlarda, 75 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 915 sığınak ve mağarada, 233 mayın/EYP, 292 silah, 465 el bombası, 891 tüp ve 31,6 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Açıklamada, devletin tüm kurumları ile koordinasyon ve iş birliği çerçevesinde, Türk milletinin desteği ile terörle mücadelede yakalanan başarının artan bir tempoda kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

AA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    40 dünya liderinin katıldığı İklim Zirvesi başladı

    Ukrayna: Rusya, SWIFT sisteminden çıkartılsın

    Meksika: Refakatsiz göçmen çocukların durumu "çok endişe verici"

    Afrika, son kullanma tarihi geçmiş aşıları 'kullanabilirmiş'

    AB Konseyi ile PKK arasındaki temyiz davasında AB Adalet Divanı'ndan karar

    Anlaşmaları iptal eden Avustralya'ya Çin'den tepki

    Elektrik şirketlerine milyarlarca lira yardım iddialarına ilişkin açıklama

    'Özel bir grup oluşturup, sadece paraya odaklanacaklar'

    İçişleri Bakanlığı: "Ara, bul, yok et" stratejisiyle ilkbahar-yaz operasyonları başladı

    Thodex hakkında soruşturma başlatıldı: Özer'le ilgili "nitelikli dolandırıcılık"tan suç duyurusu

    Cumhurbaşkanı Itno’nun çatışmada öldüğü Çad’da son durum?

    Myanmar'da açlık alarmı!

    "Virüsü kimin taşıdığını hakikaten bilmiyoruz"

    'Ermenistan askerleri Azerbaycan ve Rus askerlerine ateş açtı'

    Emekli 4 amiral ve 1 general ifade veriyor

    Balıkesir - Sındırgı'da deprem

    Yazık ettiniz bu ülkeye

    Kayıplar ülkesi olduk

    Makale yarışmasının tarihi uzatıldı

    Gülümse Çocuk Kulübü’nde Ramazan

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    On dokuz ile şifrelenmiş bir virüs
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaport skandalı
    Faruk ÇAKIR

    İki güzel haber
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Yazık ettiniz bu ülkeye
    Genel

    Balıkesir - Sındırgı'da deprem
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    İstifa özürlü demorkasamız
    Genel

    Kayıplar ülkesi olduk
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’daki duâlar, ihlâs ile inşaallah makbuldür

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.