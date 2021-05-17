İçişleri Bakanlığı: Eren operasyonlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğiyle icra edilen operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında da Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat ve güvenlik korucuları tarafından icra edilen operasyonda çıkan çatışmada 2 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonların devam ettiği ifade edildi. AA

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