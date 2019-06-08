İçişleri Bakanlığı: Mağarada kıstırılan teröristler etkisiz hale getirildi

Tunceli Kutu Deresi’nde Jandarma Özel Harekat birliklerinin bir mağaraya operasyonunda 5 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya yapılan operasyonda, 5 kadın teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunceli Kutu Deresi bölgesinde bir mağaraya Jandarma Özel Harekat birlikleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 kadın terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. AA

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