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6 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kovid-19'a ilişkin yeni genelge

05 Kasım 2020, Perşembe 21:00
İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinin, sahada daha etkin yapılması için valiliklere "Koronavirüs salgını denetimleri" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, genelge kapsamında cadde, bulvar, sokaklarda bulunan görevli ekip sayısı daha da artırılacak. Denetimlerde, zabıta ekiplerinin tamamından yararlanılabilecek. Şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile ticari taksiler tek tek durdurularak, Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakılacak. 

Genelgede, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlere, yaygın bir şekilde yürütülen ikaz, bilinçlendirme ve denetim faaliyetlerine rağmen son dönemde toplu ulaşım araçları, pazar yerleri ile alışveriş ve sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun bulunduğu kalabalık yerlerde sergilenen tedbirsiz davranışlardan dolayı salgının yayılımının devam ettiği belirtildi.

Genelgede yarından itibaren başlayacak olan yeni denetim yaklaşımı ile ilgili şu bilgilere yer verildi: 

"Kovid-19 denetimlerinde bugüne kadar yürütülen denetim faaliyetlerinin ötesinde yeni bir yaklaşım sergilenecek.

Kalabalıkların oluştuğu/oluşabileceği alanlar başta olmak üzere sahada denetim yapmakla görevli ekip sayıları azami ölçüde artırılacak. Bu amaçla yerel yönetimlerin imkanları da seferber edilecek. Özellikle iş yeri ve cadde/sokak denetimlerinde belediye zabıta personelinin tamamından istifade edilecek. Kolluk görevlileri ve zabıta personelinin yanı sıra denetim ekiplerine diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarından mümkün olan en fazla sayıda personel görevlendirilebilecek."

Vali ve kaymakamlar da katılacak

Buna göre, 81 il ve 922 ilçede bizzat vali ve kaymakamların başkanlığında yapılacak sahadaki denetim faaliyetlerine, belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile personeli, köy/mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik vb.) katılımıyla oluşturulan ekipler aracılığıyla özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde ağırlık kazandırılacak.

Bu doğrultuda önümüzdeki süreçte yürütülecek saha denetimlerinde her türlü toplu ulaşım araçları (ticari taksi, dolmuş, otobüs, metrobüs, tramvay, metro, deniz otobüsü vb.), pazar yerleri, alışveriş, sosyal hayat açısından canlı cadde, bulvar ve sokaklar gibi kişilerin yoğun olarak bulundukları kalabalık yerlere öncelik/ağırlık verilecek.

Toplu ulaşım araçları ve taksilerde denetimler artacak

Toplu ulaşım araçları ile taksilerin denetimlerinde, her aracın kontrol edilmesine özellikle dikkat edilecek. Şehirler arası toplu ulaşım araçlarında HES kodu ve maske zorunluluğuna bakılacak. Şehir içi toplu ulaşım araçlarında (metro, metrobüs, tramvay, belediye otobüsü, özel halk otobüsü, minibüs, midibüs vb.) yolcu kapasite sınırlamasına, HES kodu ve maske zorunluluğuna, taksilerde sürücüler ve müşterilerce maske takılması, araç içerisinde yeteri kadar dezenfektan malzemenin bulundurulması, aynı anda alınabilecek müşteri sınırına uyulup uyulmadığı kontrol edilecek. 

Her vardiya değişiminde aracın iç temizliğinin yapılması ve sürücüler tarafından hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edilmesi zorunluluğu kontrol edilecek. Alınan tedbirlere aykırı davranan toplu ulaşım araçlarına, sürücü, işletmecilere ve tedbirlere uymayan yolculara ilgili gerekli yaptırımlar tereddütsüz uygulanacak.

Pazar yerleri (mahalle veya semt pazarları, sosyete pazarları vb.) denetimlerinde, alandaki tezgah/sergi düzenlemelerinin fiziki mesafe kurallarına uygun olarak yapılıp yapılmadığına bakılacak. Pazar içerisinde esnaf ile müşterilerce maske takılması zorunluluğuna riayet edilip edilmediği, esnaf ve müşterilerce fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edilecek. Pazar girişlerinde müşteriler için erişilebilir ve yeterli şekilde dezenfektan malzemelerinin bulunup bulunmadığı, pazarcı esnafınca kişisel hijyen ve eldiven takılması zorunluluğuna uyulup uyulmadığı, pazar içerisinde özellikle akşam saatlerinde aşırı kalabalıkların oluşmasını önlemeye yönelik zabıta ekiplerince gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususlarına dikkat edilecek. Tedbirlere uymayan esnaf ve müşterilere gerekli ikazlar ve yaptırımlar uygulanacak.

Anonslarla vatandaşlar uyarılacak

Alışverişin, sosyal hayatın canlı olduğu cadde, bulvar ve sokakların denetimlerinde, işletmecilerin, vatandaşların fiziki mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyup uymadıkları, bu yerlerde bulunan alışveriş mekanlarının kalabalık oluşumuna neden olacak faaliyet içerisinde bulunup bulunmadıkları, buralardaki iş yerlerinde kendileri için belirlenen kural ve tedbirlere riayet edilip edilmediği hususlarına dikkat edilecek. 

Ayrıca bu yerlerde kolluk/zabıta araçlarından megafonlar vasıtasıyla sürekli anons yapılmak suretiyle vatandaşlara mesafe, maske kurallarının hatırlatılması ve kalabalıktan uzak durulmasının önemini vurgulanacak. 

İzolasyona uymayanlar, zorunlu izolasyona alınacak

Yapılan denetimler sırasında, Kovid-19 tanılı veya temaslısı kişilerin izolasyon koşullarını ihlal ettiğinin belirlenmesi durumunda yurt ve pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmaları sağlanacak.

Denetim etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede tutulacak. Vali ve kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamalar yapılacak. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

AA

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