İçişleri Bakanlığı: Serdar Aksoy, görevden uzaklaştırılmıştır

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, geçici tedbir kararı olarak Bakanlığımızca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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