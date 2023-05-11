İçişleri’ne YSK’dan red

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İçişleri Bakanlığı’nın 14 Mayıs seçimlerinde sandık bilgileri ve seçmen sayılarının paylaşılması yönündeki talebini reddetti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Bakanlık bünyesindeki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, YSK’ya yaptığı yazılı başvuruda, kendisine bağlı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (GAMER) tarafından seçim öncesi tatbikatlarda ve seçim sırasında kullanılmak üzere ülke geneli ve yurt dışı sandık bilgilerini talep etti. Bunun GAMER yazılımı bünyesinde hazırlanan “Seçim Modülü” için kullanılacağı belirtildi. Ancak YSK, Anayasa’ya aykırı olduğu ve bu bilgileri tutabilecek tek yetkili merciinin kendisi olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti.

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