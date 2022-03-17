İcra dosyalarında patlama uyarısı

Hayat pahalılığı ve ekonomik sıkıntılar halkın bir numaralı gündemi olmayı sürdürüyor.

Nakit sıkıntısı beraberinde insanların alışverişlerinde daha çok kredi kartı kullanımına ya da bireysel krediye başvurmalarına yol açıyor.

Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Avukat Mehmet Bülent Deniz, kart ve bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin 2021’de bir önceki yıla göre 1 milyon arttığını, nisan sonunda bunun 2,5 milyonu aşacağını iddia ederek, “Önümüzdeki aylarda birçok kişi icralık olacak” dedi. Independent Türkçe’nin haberine göre ekim başında “zam yağmuru gelecek” diye açıklama yaptıklarında çok insanın inanmadığını aktaran Deniz, “Şimdi ‘ödenmediği için takibe düşen kart ve kredi borçları sağanak olarak başlayacak’ diyoruz” yorumunu yaptı.

Haber Merkezi