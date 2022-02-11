İcra evrakı yağıyor

Muhtarlar, postacıların son aylarda en çok icra, banka takibi ve haciz kağıdı getirdiğini belirtiyor.

Ekonomik kriz, artan işsizlik ve hayat pahalılığı, icra dosyalarında büyük artışa sebep oldu. 1 Ocak-4 Şubat arasında icra ve iflâs dairelerine 1 milyon 66 bin dosya geldi. Yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27.5 oranında arttı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise bu dönemde 806 bin artarak 22 milyon 973 bin adet oldu.

gazeteduvar’ın haberine göre, icra dosyalarındaki artış muhtarlıklara da yansıdı. CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, muhtarların icra tebligatlarını koyacak yer bulamadığını söyledi.

Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın, “Yurttaş, ‘Nasıl olsa tebligatı almadım, kurtulurum’ umuduna giriyor. Oysa dosya bize gelince tebligat yapılmış sayılıyor” diye konuştu. İstanbul Şişli’de Mecidiyeköy Mahallesi Muhtarı Emre Acar ise “Bir günde 30 evrak geldiği oluyor. Koyacak yer bulamıyoruz. Pandemiden önce trafik cezaları çok fazla geliyordu. Şimdi icra evrakları daha çok” dedi.

Haber Merkezi