İcradaki dosya sayısı 24 milyonu aştı

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yılın ilk 9 ayında icra ve iflas dairelerine 6 milyon 14 bin yeni dosya geldiğini ve icradaki toplam dosya sayısının 24 milyonu geçtiğini belirtti.

Son 4 ayda vatandaşların bankalara olan borçlarının 200 milyar lira arttığını bildiren Gürer, vatandaşların bankalara ve finans şirketlerine olan borçlarının 1 trilyon 312 milyar liraya yükseldiğine dikkat çekti. 1 Ocak – 9 Eylül günleri arasında icra ve iflas dairelerine UYAP üzerinden toplam 6 milyon 14 bin yeni dosya geldiğini söyleyen Ömer Fethi Gürer, Bu süre içinde 4 milyon 495 bin dosyanın sonuçlandırıldığını ifade etti. Yeni gelen dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında arttığını dile getiren Gürer, dosya sayısındaki artışın, ülkemizdeki kötü ekonomik gidişatın hangi boyutlara ulaştığını göstermesi açısından önemli olduğunu belirtti. Ankara - Adnan Solmaz

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