‘İcraları durdurun’

Fahrettin Poyraz’ın görevden alınmasının ardından çiftçiler Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürlüğü’ne atanan Hüseyin Aydın’dan beklentilerini anlattı.

Çiftçi Mehmet Ali Görel, “Tarım Kredi Kooperatifi malımı satışa çıkardı. Daha önceki genel müdürümüz bize yardımcı olmadı, feryatlarımızı duymadı. İnşallah yeni genel müdürümüz sesimizi duyar. Bize bir can suyu olarak borçlarımızın ana parasını ödettirir, faizlerini siler. Satışların, icranın durmasını istiyoruz” dedi. Ardahanlı çiftçi Ferhat Kaya, şunları söyledi: “Hüseyin Aydın’dan bundan sonraki beklentimiz tarım kredi kooperatifini özüne döndürerek üretici ve çiftçinin yanında olması. Çiftçiye ucuz mazot, ucuz gübre ve ekipman sağlayaraktan çiftçiyi bundan sonraki süreçte daha fazla üretime katmasını ve yönlendirmesini bekliyoruz.” Amasya - Anka

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