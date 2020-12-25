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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

İddialar araştırılsın

25 Aralık 2020, Cuma 00:25
ÇIPLAK ARAMA TARTIŞMASI SÜRERKEN, İDDİALAR İÇİN “ARAŞTIRILSIN VE SONUÇLARI KAMUOYU İLE PAYLAŞILSIN” ÇAĞRISI YAPILIYOR.

Hadi bakalım, soruştursunlar

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: “Çıplak arama için mevzuatın ciddi şartlara bağladığı bir hususun  genel ve psikolojik şiddet biçiminde kullanılmasını kabul etmemiz mümkün değildir. Savcılık bu konuda tweet atanlara soruşturma başlatılacağını duyurmuş. Hadi bakalım, bize de soruşturma açsınlar.”

Direnen 167 kişi darp edildi

GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Kapsamlı bir araştırma yapılıp kamuoyu ile paylaşılsın. Doğru bir zemine dayanıyorsa bu iddiaların kamu vicdanı açısından devletin itibarını ciddi bir şekilde sarstığını görüyoruz.” DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu: “Sadece bu yıl çıplak aramaya direndiği için en az 167 kişi darp edildi.”

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İddiaları araştırılsın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, cezaevlerinde çıplak arama yapıldığına dair iddiaların araştırılması gerektiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı İshak Sağlam’ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Davutoğlu, partilere ziyaretlerini sürdüreceklerini dile getirdi. Cezaevinde çıplak arama iddialarına da değinen Davutoğlu, “Eğer bu iddialar doğru bir zemine dayanmıyorsa kapsamlı bir araştırma yapılıp kamuoyuna paylaşılsın. Doğru bir zemine dayanıyorsa bu iddiaların kesinlikle kamu vicdanı açısından devletin, kamu düzeninin itibarını ciddî bir şekilde sarstığını görüyoruz” diye konuştu.

Hukuk ilkelerinden sapıldı

Davutoğlu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara dair soruya da şu karşılığı verdi: “Bazı hukuk ilkelerinin belli isimler üzerinden tartışıldığında o hukuk ilkelerinden sapmalar yaşandığını acı bir şekilde tecrübe ederek gördüğümüz kanaatindeyim. Dolayısıyla ilkesel olarak bir şeyin kabul edilmesi lâzım. Sayın Selahattin Demirtaş olur, başka isimler olur, kim olursa olsun, bir suçlamayla muhatap olmuş kişi, hukuki anlamda, yargılanırken istisnaî bir durum olmadığı sürece tutuklu bir şekilde yargılanmaması gerektiği kanaatindeyim. Tutuklu yargılanmaya parti olarak esastan karşıyız. Tutuklu yargılanma, yargılanma neticesinde tahliye, beraat söz konusu olsa dahi hiç tazmin edilmesi mümkün olmayan insan hakları ihlâlleri doğurur.”

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Hadi bakalım, soruştursunlar

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,  basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, polis merkezleri ve cezaevlerinde çıplak arama yapıldığı iddialarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Çıplak arama bizim kanunlarımızda yeri olan bir konu, yönetmeliklerde açıkça ifade ediliyor ki çıplak arama makul ve ciddî emareler bulunursa yapılabilir ve bu arama cezaevi tabibi tarafından gerçekleştirilir, herhangi bir emniyet görevlisi tarafından değil. Mevzuatın ciddî şartlara bağladığı bir hususun genel ve psikolojik şiddet biçiminde kullanılmasını kabul etmemiz mümkün değildir.” Karamollaoğlu, söz konusu iddiada bulunanlar hakkında soruşturma başlatıldığına işaret ederek, “Şimdi bizim de hakkımızda hadi bakalım bir soruşturma açsınlar. Yapacak bir şeyimiz yok ki. Bir ülkenin en üst makamındaki adli yetkiye sahip insanlar ve kurumlar eğer hukuku dinlemezlerse biz ne yapacağız. Tek bir sözüm var, Allah’tan korkun” dedi. Ankara - aa

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Gerçeği örtemezsiniz

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, çıplak aramayı gündeme getirdiği için kendisine çok sayıda hakaret ve iftira yapıldığını söyledi.

Gergerlioğlu, “Cümle âlem ‘ben çıplak arandım’ diyor, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ‘inanamıyorum öyle bir şey mi olur?’ diyor. Sen başka bir dünyada yaşıyorsun her halde. Çıplak arama gerçeğini örtmek için bize yalanlar, hakaretler, iftiralar, suç duyurularıyla istediğiniz kadar saldırın boşunadır” ifadelerini kullandı. TBMM - aa

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Maalesef istisna değil

Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, dünkü yazısında “Cezaevlerine girişte çıplak arama yapılıyor mu?” sorusuna cevap aradı. “HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gündeme getirdi konuyu. “Yapılıyor, hatta yapıldı” dedi ve kıyamet koptu. Meğer bu bir “FETÖ kampanyası” imiş, “Türkiye’yi dışarda yıpratmak için” yürütülmekteymiş. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da re’sen soruşturma açtı” diyen Taşgetiren, şunları söyledi: “Odatv yazarı Müyesser Yıldız, cezaevine girdi çıktı. Bir yazar. Şöyle yazdı: “…maalesef cezaevinde bu uygulama var... İstisnaî falan değil, cezaevi tabibince de yapılmıyor... Tanığıyım!” (21 Aralık 2020)”

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Çıplak aramayla Metris’te tanıştım

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, ‘çıplak arama’ tartışmalarına ilişkin Ergenekon iddiasıyla tutuklandığında yaşadıklarını, Meclis kürsüsünden anlattı. Askerlerin zoruyla arandığını söyleyen Özkan, “Metris Cezaevi’ne götürüldüğümde beni bir odaya koymak istediler. Niçin beni bu odaya koymak istediklerini sorduğumda ‘Arama yapacağız’ dediler. Zaten gözaltından geldim, ne araması. Çıplak aramayla orada tanıştım. Yoktur demekle acılarımız yok olmaz. Bu acılara son vermezsek bu acılar bizi yok edecek” ifadelerini kullandı.

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  • Ozer

    25.12.2020 22:35:24

    Milenyum asrında XR tarama cihazları neredeyse insanın karakterine kadar teşhis edebiliyorsa ; yönetmelikte var olan doktorun yapabileceği çağdışı aramanın , başkalarınca yapılmasının insanı incitici olduğu,bu uygulamanın kaldırılması gerektiği açıktır.Sayın Soylu anlaşılan sağ sol cereyanında infaz rutubeti solumamış bu uygulamanın gelenek gibi var olduğunu kavrayamamış ,bilindik salvolarını savuruyor.Devlet adamlığı dili buysa...

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