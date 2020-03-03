İddialar boşa çıktı, 5 beraat

31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin mahkemeden ilk karar çıktı.

İstanbul Kadıköy’de bir sandıkta vefat eden kişinin yerine oy kullandırıldığı iddiasıyla “görevi ihmal” suçundan yargılanan 5 sanık beraat etti. Habertürk’ün haberine göre, 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları çok tartışıldı. İddialar ve ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı. İddianame hazırlandı. Kadıköy’de bir sandıkta vefat eden kişinin isminin olduğu haneye imza atıldığı tespit edildi. savcılık yaptığı incelemede bir seçmenin sehven, vefat eden annesi yerine imza attığı, o seçmenin yerine de başka bir kişinin imza attığını belirledi. İddianamede, sandık görevlilerinin kimlik kontrolüne ilişkin görevi ihmal ettiği kaydedildi. Duruşmanın ardından, Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların beraatına hükmetti. Gerekçesinde ise suçun işlendiğinin sabit olmadığını belirtti.