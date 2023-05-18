YSK VERİLERİYLE İLGİLİ İDDİALAR, AÇIKLANAN SONUÇLARA YÖNELİK TARTIŞMALARI BÜYÜTTÜ.

MADDİ HATA DİYE GEÇİŞTİRİLEMEZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “YSK'yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddî hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli. Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez.”

BU SAHTEKARLIK DÜZELTİLMELİ

Yeşil Sol Parti: “Yüzlerce sandıkta oylarımız YSK eliyle başka partilere yazılmıştır. Arkadaşlarımız usulsüzlük tespit ettiğimiz tüm sandıklara itiraz etmiştir. Seçimin güvenli geçtiğiyle övünen YSK bu sahtekârlığı derhal düzeltmelidir! #YeşilSolPartininOylarıNerede.”

Çok büyük hırsızlık var

Artıbir Kamuoyu ve Pazar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner: “Sonuçları doğru bilememiş olmamız oyların çalınmasından kaynaklı. Yüzlerce sandıktan gelen ıslak imzalı tutanakla YSK verileri birbirini tutmuyor. Hakikaten çok büyük hırsızlık var. Göz göre göre seçimi elimizden alıyorlar. Milletvekilliği seçimi de iptal edilmeli.”

Hataları partilere bildirdik

Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Ertim Orkun, “Yüksek Seçim Kurulunun verileriyle karşılaştırmalarımızı yaptık. Çeşitli siyasî partilere gözlemlediğimiz farklılıkları raporlayarak gönderdik. Görevli olduğumuz yerlerdeki hataları dile getirdik.” ifadelerini kullandı.

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İddialar çok vahim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “YSK’yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sandık bilgilerinin YSK sistemine yanlış girildiği ve kaydırma yapıldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı. Davutoğlu şunları kaydetti: “YSK’yla ilgili ortaya saçılan iddialar çok vahim. Bu iddialar maddi hata denilerek geçiştirilemez. Gerekirse tüm ıslak imzalı tutanaklar tek tek yeniden sisteme girilmeli. Her bir oy kutsaldır, hiç kimse bir tek oyu ziyan edemez!” Öte yandan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da yaptığı paylaşımda “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır” ifadelerini kullandı.

Oylarımız başka partilere yazıldı

Yeşil Sol Parti (YSP), pazar günü yapılan 28’inci dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde parti aleyhine usulsüzlük yapıldığı iddiaları ile ilgili açıklama yayınladı. Partinin Twittter hesabından yapılan açıklamada, yüzlerce sandıkta oylarımız YSK eliyle başka partilere yazılmıştır. Arkadaşlarımız usulsüzlük tespit ettiğimiz tüm sandıklara itiraz etmiştir. Seçimin güvenli geçtiğiyle övünen YSK bu sahtekarlığı derhal düzeltmelidir! #YeşilSolPartininOylarıNerede” denildi.

‘Yeniden sayılsın” çağrısı

Milletvekili seçimleri sonuçlanırken, sosyal medyada, “Oylar Yeniden Sayılsın” tartışmaları başladı. Yeşil Sol Parti (YSP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP), oy sayımında usulsüzlük olduğunu belirterek Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itirazda bulundu.

TİP’ten yapılan açıklamada bazı yerlerde sonuçlara itiraz ettiklerini belirtti. Açıklamada, “Türkiye’nin dört bir yanında hukukçularımız tarafından YSK’ya sandıklardaki usulsüzlüklere ilişkin ıslak imzalı tutanaklarla itirazlarda bulunulmaktadır. Sandıkta kazandığımızı sistemde yedirmeyeceğiz, mutlaka Türkiye kazanacak.” denildi.

Erhan Akkaya - ANKARA

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Çok büyük hırsızlık var

Artıbir Kamuoyu ve Pazar Araştırma Şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalışkaner, ıslak imzalı tutanaklar ile Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) paylaştığı verilerdeki uyuşmazlığın ortaya çıkması üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Çalışkaner paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Sonuçları doğru bilememiş olmamız oyların çalınmasından kaynaklı. Yüzlerce sandıktan gelen ıslak imzalı tutanakla YSK verileri birbirini tutmuyor. Hakikaten çok büyük hırsızlık var. Göz göre göre seçimi elimizden alıyorlar. Milletvekilliği seçimi de iptal edilmeli.”

İstanbul - Nihat Orhan

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Hataları partilere bildirdik

Kurulduğu 2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimlerle birlikte toplamda 8 seçimde görev alan Oy ve Ötesi Derneği, 14 Mayıs’ta yapılan 28. dönem milletvekili genel seçimleri ve cumhurbaşkanı Seçimi’nde de gönüllüleriyle birlikte sahadaydı.

Cumhuriyet gazetesinden Sena Tufan’ın haberine göre; Oy ve Ötesi Derneği Başkanı Ertim Orkun, “Elimizdeki tutanakların ve verilerin tamamını ‘tutanak. oyveotesi.org’ adlı internet sitesinde erişime açtık. oplam veriyi yayımlamadık çünkü seçim sonucu zaten açıklandı. Yüksek Seçim Kurulu’nun verileriyle karşılaştırmalarımızı yaptık. Çeşitli siyasi partilere gözlemlediğimiz farklılıkları raporlayarak gönderdik. Görevli olduğumuz yerlerdeki hataları dile getirdik” dedi. İkinci tur için gönüllü kayıtlarının başladığını anlatan Orkun, “25-30 bin yeni kayıt aldık. Yeni gönüllülerimize de hafta başından itibaren her gün eğitimler vereceğiz” diye konuştu.

Haber Merkezi

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7 bini aşkın sandıkta uyuşmazlık tesbit ettik

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, seçim sonuçlarındaki uyuşmazlık ve itiraz süreçleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erkek, şunları söyledi: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2 bin 269 uyuşmazlık tespit ettik. Tüm adayların lehine olabilir. Kılıçdaroğlu aleyhine olanları da ayrıca tespit ettik. İtirazlar pazartesi saat 17:00 itibariyle yapıldı. Milletvekili seçimleri için toplam 4 bin 825 sandıkta farklılık, uyuşmazlık tespit ettik CHP ve İYİ Parti aleyhine. Bazısı 1, 2, 10, 100 veya 300 oydur. İtirazlarını dün 15 itibariyle bitti, yaptık. Gerekli tüm itirazları yaptık ve süreçleri takip ediyoruz. 14 Mayıs’taki seçim bitti ve seçimin kazananı olmadı. Cumhurbaşkanı güvenoyu alamadı. Şimdi yeniden seçime gidiyoruz. Daha doğrusu yeni bir maça çıkılacak ve 0-0 başlıyor. Lütfen herkes sandığa gitsin. 14 Mayıs’ta sandığa gitmeyen milyonlarca seçmen, bir milyonun üzerinde geçersiz oy kullanan seçmen, lütfen sandığa gidin.”

Ankara - Adnan Solmaz