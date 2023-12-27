ASKERLERİMİZ YOĞUN KAR ALTINDA YETERSİZ ÇADIRLARDA MI KALIYOR? ÜS, GÜVENSİZ BİR YERDE Mİ KURULDU?

***

İddialar doğru mu?

DEVA PARTİSİ İSTANBUL MİLLETVEKİLİ MUSTAFA YENEROĞLU, MİLLİ SAVUNMA BAKANI’NA 12 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU TERÖR SALDIRILARINDA İHMAL OLUP OLMADIĞINI SORDU.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu TBMM’ye verdiği soru önergesi ile Irak’ın kuzeyinde ve Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 22 ve 23 Aralık 2023 tarihlerinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen saldırılar neticesinde 12 askerimizin şehit olmasını gündeme taşıdı. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet ve ailelerine sabır niyaz ettiğini belirten Yeneroğlu, terörü ve terör örgütlerini ise lanetlediğini ifade etti. Yeneroğlu, şehit olan askerlerimiz hakkında kamuoyuna yansıyan haberlerde; söz konusu saldırı ve sızma olaylarının gerçekleştiği üs bölgelerinin güvenlik ve lojistik olarak sorunlu bir bölgede yer aldığı ve tipi sebebiyle görüş mesafesinin çok düşük olduğu iddialarını Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e sordu.

İnceleme başlatıldı mı?

Yeneroğlu, şehitlerimizin verildiği Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında Sur Tepe Geçici Üs Bölgesi’ne harekât icra eden 1/Dağ ve Komando Tugayı’nın yoğun karın altında yetersiz koşullardaki çadırlarda kaldıkları ve üs bölgesinin güvenlik ve lojistik olarak sorunlu bir bölgede yer aldığı iddialarına değindi. İddiaların doğruluğu karşısında sorumlular hakkında herhangi bir inceleme başlatılıp başlatılmadığını sorarak konuya dikkat çekti. Ayrıca PKK’nın saldırı için yoğun yağışı, sisli ve puslu havayı beklediği ve sızma için hareket halinde olduğu görüntülerinin bulunduğunun iddia edildiğini belirten Yeneroğlu, Irak’ın kuzeyinde ve Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bulunan diğer üslerde yoğun karın altında yetersiz koşullardaki çadırlarda görev yapmakta olan askerlerin var olup olmadığını sordu.

Dİğer üsler için gerekli önlemler alındı mı?

DEVA Partili Yeneroğlu, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler’e şu soruları yöneltti: 1. Irak’ın kuzeyinde ve Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bulunan üslerimizde yoğun kar yağışı, sisli ve puslu havaya karşı hangi önlemler alınmıştır? 2. Şehitlerimizin verildiği Şehit Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras-3 Operasyonu kapsamında Sur Tepe Geçici Üs Bölgesi’nde harekât icra eden 1/Dağ ve Komando Tugayı’mızın yoğun karın altında yetersiz koşullardaki çadırlarda kaldıkları, üs bölgesinin ise güvenlik ve lojistik olarak sorunlu bir bölgede yer aldığı iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu konuda bir inceleme başlatılmış mıdır? 3. Irak’ın kuzeyinde ve Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bulunan diğer üslerimizde lojistik anlamda sorunlu ve yoğun karın altında yetersiz koşullardaki çadırlarda görev yapmakta olan askerlerimiz var mıdır? Diğer üsler için gerekli önlemler alınmış mıdır?

RECEP BOZDAĞ - YALOVA