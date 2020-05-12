İdlib'de ateşkes bozuldu

Suriye’de ateşkesten sonra yeniden çatışma yaşandı. En az 30 kişinin öldüğü bildirildi.

Mart ayından bu yana çıkan en şiddetli çatışma

Suriye’nin Hama şehri yakınlarında, muhaliflerin son kalesi konumundaki bölgede, El Kaide bağlantılı Hurras el Din militanları, Esad güçlerine saldırdı. Euronews’deki habere göre İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, taraflar arasında Mart ayında bu yana çıkan en şiddetli çatışmada 21 Suriye askeri ile 12 örgüt üyesinin öldüğünü duyurdu. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı destekleyen Rusya ile muhaliflerden yana olan Türkiye arasında Mart ayında varılan anlaşma, Şam’ın İdlib’in kuzeyinde üç ay süren hava ve kara operasyonlarını durdurmuştu. Pazar günü İdlib’e komşu bölgede tansiyon yeniden yükseldi.

Suriye yönetiminden açıklama gelmedi

Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü ile İdlib’den bir aktivist, muhaliflerin Tanjara Köyü’nün kontrolünü ele geçirdiğini iddia etti. Suriye yönetiminden ise saldırıya ilişkin bir açıklama gelmedi. Heyet Tahrir el-Şam’dan kopan El Kaide’nin en radikal örgütlerinden Hurras el Din, hükümetle yapılan hiçbir ateşkesi tanımıyor. Suriye, 2011 yılından bu yana neredeyse yarım milyon insanın hayatına mal olan savaşta, Rusya ve İran’ın desteği ile ülkenin büyük çoğunluğunda kontrolü sağlamayı başardı.



Şam ve Moskova’ya “savaş suçu” ithamı

Uluslararası Af Örgütü, Suriye’nin kuzeybatısına ilişkin raporunda Suriye ve Rus ordularını bilerek sivil hedeflere saldırı düzenlemekle ve “savaş suçu” işlemekle suçladı. DW’deki habere göre Uluslararası Af Örgütü, Suriye’nin kuzeybatısındaki sivillere yönelik saldırıları ele aldığı raporda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile müttefiki Rusya’yı Suriye’de savaş suçu işlemekle suçladı. Af Örgütü’nün “Bizim için hiçbir yer güvenli değil: Yasadışı saldırılar ve kitlesel yerinden etmeler” başlıklı rapor Pazartesi günü açıklandı. Raporda, Suriye’nin kuzeybatısındaki sivillere yönelik saldırılarla “İnsani uluslar arası hukukun ciddî bir şekilde ihlâl edildiği”, savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlendiği belirtildi. Mayıs 2019 ile Şubat 2020 arasındaki saldırıların ele alındığı raporda, Suriye ordusu ve Rus güçleri tarafından sivillere yönelik en az 18 saldırı düzenlendiği kaydedildi.