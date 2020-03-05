İdlib şehitleri duâlarla

Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun, memleketi Elazığ’da son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ’daki Mevlana Camisi’nde düzenlenen törenin ardından cenaze aracıyla Baskil ilçesinin Karaali köyüne getirilen şehit Coşkun’un (26) naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi. Suriye’nin İdlib kentinde şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman’ın cenazesi, memleketi Denizli’de toprağa verildi. Şehidin 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanlığındaki askeri hastaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Denizli Büyükşehir Belediyesinin cenaze nakil aracıyla Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi TOKİ evlerindeki baba ocağına getirildi. Akman’ın cenazesi, Asri Mezarlık’taki şehitliğe defnedildi. 1 askerimiz daha şehit oldu Moskova’da Erdoğan-Putin görüşmesi gerçekleştiği sırada Suriye’nin İdlib kentinden bir acı haber geldi. Gaziantep Valiliği rejim güçlerinin saldırısında bir askerin şehit olduğunu duyurdu. AA

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