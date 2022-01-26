İfade hürriyeti ihlâllerinde Avrupa birincisiyiz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) gündemindeki Türkiye dâvâlarının 3’te 2’sini 15 Temmuz darbe girişimine bağlı tutuklama ve yargılamalarla ilgili hak ihlali iddiaları oluşturuyor.

AİHM gündemine Türkiye’den taşınmış dâvâ başvurularının yaklaşık 11 bini, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilân edilen OHAL ortamıyla bağlantılı hak ihlâli iddialarından oluşuyor. Bunların 5 bini gözaltı ve tutuklamalar, 6 bini ise yargılamalarla ilgili. Türkiye’de yargı süreçleri tamamlanan bu başvurularla ilgili pilot davalarda kararlar açıklamaya başlayan AİHM, oluşan içtihat üzerine dosyaları grup- laştırarak Ankara’ya tebliğ etmeye başladı. DW Türkçe’nin haberine göre, AİHM gündemindeki 15 Temmuz sonrası hak ihlâli iddiaları temelli dava başvurularıyla ilgili sürecin 2022 yılında daha da yoğunlaşarak hızlanması bekleniyor. Bir önceki yıl olduğu gibi geçen yıl da Türkiye hakkında açıklanan kararlarda ifade hürriyeti başı çekti. Mahkeme 2021’de Avrupa geneli için AİHS’nin ifade hürriyeti maddesinin 85 dâvâda ihlâl edildiğine hükmetti. Bu ihlâl hükümlerinden 31’i Türkiye’ya karşı açılmış dâvâlarda verildi. Türkiye böylelikle bir kez daha, hakkında en çok ifade hürriyeti ihlâline hükmedilen Avrupa ülkesi oldu.

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