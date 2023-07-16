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16 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

İfade özgürlüğü değil nefret suçu

16 Temmuz 2023, Pazar
İSVEÇ’TE KUR’AN YAKMA PROVOKASYONUNUN ARDINDAN TEVRAT VE İNCİL YAKILMASINA İZİN VERİLMESİ TÜM DÜNYADA TEPKİYLE KARŞILANDI.

İsveç’te Kur'an okuma eylemi
AB: Müslüman toplumu, toplumumuzun ayrılmaz bir parçasıdır
Provokasyonların hedefi insanları birbirine düşürmek

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KUTSAL KİTAPLARIN YAKILMASINA ORTAK TEPKİ

MÜSLÜMANLARI ÜZDÜ

İsveç İslam Federasyonu, ülkede Tevrat ve İncil yakılmasına izin verilmesini kınadı. Federasyon Başkanı Tahir Akan, “Bu tür provokatif eylemlerin, İsveç gibi demokratik bir ülkede yapılması bizi üzüyor. Müslüman olarak kutsal kitapların yakılmasına ve tahrip edilmesine karşıyız. Bunun nefret suçu sayılması lâzım” dedi.

DÜNYA BARIŞINI TEHDİT EDİYOR

PROVOKATİF eylemi İsrail, AB, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere dünyanın çeşitli ülkeleri kınarken, Kuran’ın yakılmasında olduğu gibi, diğer dinlerin kutsal kitaplarının yakılmasının fikir hürriyeti değil, nefret suçu olduğunu ve bu durumun dünya barışında tahribatlara yol açmadan durdurulması gerektiği çağrısı yapıldı.

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İfade özgürlüğü değil nefret suçu

İsveç polisinin İsrail’in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat ve İncil yakma eylemi yapılmasına izin vermesi büyük tepki çekti.

İsveç resmi haber ajansı TT’ye göre, İsveç polisi, Tevrat ve İncil yakma eylemi yapmak için başvuran 30 yaşındaki kişiye izin verdi. Söz konusu eylem, İsrail’in Stockholm Büyükelçiliği önünde yapıldı. İslam İsveç Federasyonu Başkanı Tahir Akan, kutsal kitapların yakılmasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. 

PROVOKATİF BİR EYLEM

Tahir Akan, Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 28 Haziran’da da Stockholm’de bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim yakma provokasyonu yapıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: “Bu tür provokatif eylemlerin, İsveç gibi demokratik bir ülkede yapılması bizi üzüyor. Müslüman olarak kutsal kitapların yakılmasına ve tahrip edilmesine karşıyız. Bunun nefret suçu sayılması lazım. İsveç’teki İslam Federasyon ve dernekleri olarak 5 ay önce İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la toplantı yaptık ve kutsal kitapların yakılmasının önüne geçilmesini istedik.”

Tepki gösterin

Tel Aviv yönetimi, İsveç polisinin İsrail’in Stockholm Büyükelçiliği önünde Yahudiliğe göre kutsal cumartesi (Şabat) gününde kutsal kitap Tanah (Eski Ahit) yakılmasına izin vermesini kınadı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog,  açıklamasında, “Bu eylemin ifade özgürlüğü değil nefret suçu olduğunu” vurguladı. Herzog, Kuran-ı Kerim’in yakılmasına izin vermesini de kınadığını hatırlatarak, “tüm dünyayı ayrım gözetmeksizin bu tür eylemlere tepki göstermeye” çağırdı.

Saygı gösterilmeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada, İsveç’in “kutsal kitap yakılmasına izin vermesini şiddetle kınadıklarını” vurgulayarak, tüm dinlerin kutsal kitaplarına saygı gösterilmesi gerektiğini kaydetti. İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, “nefret suçu” şeklinde nitelediği eylemin “Yahudi halkı ve geleneğine ciddi zarar veren bir provokasyon” olduğuna dikkati çekti.

 

AA

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