İfade özgürlüğü ve adil yargılanma hakkı tehdit altında

Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçimlere giderken, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı en çok tartışılan konuların başında geliyor.

Sedat Peker’in uzun süredir siyasilerin ve bürokratların da dâhil olduğu bazı isimler hakkında ortaya attığı iddialara karşı yargı sürecinin işletilmemesi eleştirilirken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna ilişkin verdiği ‘hak ihlali’ kararları, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin iki ismin serbest bırakılması çağrısı ile bir kez daha gündeme geldi.

gazeteduvar’ın haberine göre, ifade özgürlüğü ile adil yargılanma hakkının ciddi manada tehdit altında olduğunu söyleyen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye’nin uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerinden de hızla uzaklaştığına vurgu yaptı. Sağkan, “Türkiye’de çok ciddi hak ihlallerinin yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. İfade özgürlüğü, adil yargılanma hakkı ciddi manada tehdit altında. Bir ülkenin demokratik hukuk devleti olup olmadığını yargı kararları belirler. Görüyoruz ki Türkiye son yıllarda aldığı hukuksuz kararlar ile altına imza attığı uluslararası sözleşmelerdeki taahhütlerden hızla uzaklaşıyor. Dolayısıyla ülkenin demokratik hukuk devleti çizgisinin dışına çıkmasını bir yargı kararı getirmemeli.” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi