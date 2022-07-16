İflas kapıda

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye’nin 900’ü aşan CDS primlerini değerlendirirken, “Hükümetin hiçbir ekonomi kitabında olmayan yöntemleri, Türkiye’yi felakete götürdü” dedi.

Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri önceki gün 900’ü aşarak 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Konuyu değerlendiren Prof. Dr Özgür Demirtaş, “Bu yol yol değil. Hükümetin hiçbir ekonomi kitabında olmayan yöntemleri, Türkiye’yi felakete götürdü” dedi. Ekonomi yönetiminin 9 Haziran Perşembe gecesi açıkladığı yeni tedbir paketi TL’deki değer kayıplarını tersine çeviremezken, Türkiye’nin borcunu iflasa karşı korumanın maliyetini gösteren CDS’ler artmaya devam ediyor. Konuyu kişisel Twitter hesabından değerlendiren Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın şunları kaydetti:

“Artık en kötü değil, sondan ikinci”

“Yüz kez yazdım. Bin kez söyledim. Bu yol yol değil. Hükümetin hiçbir ekonomi kitabında olmayan yöntemleri, Türkiye’yi felakete götürdü. CDS’e dikkat etmesi gerekiyor Hükümetin. Ya faizi artıracaklar (bunca yıllık inatları boşa gidecek), ya da Döviz, piyasa faizi aynen böyle..

Tansu Çiller ve hükümeti son 99 yılın EN KÖTÜ ekonomi yöneten kişisi ve hükümetiydi. Artık en kötü değil, sondan ikinci … Bu CDS uykumu kaçırıyor. Allah aşkına matematiksel yöntemlerden vazgeçmeyelim. Türkiye’nin kapasitesi çok büyük. Bırakın doğru olanları yapmayı, yanlış yaptılarımızı bıraksak bile kar kardır. Daha iyi oluruz. Aslında Hükümet birkaç aklıselim açıklama ile CDS’de düşüşe yol açabilir. Buna ihtiyacımız var. CDS seviyesi çok yüksek. Allah aşkına bir kaç aklı selim açıklama.”