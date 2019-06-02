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2 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Iğdır şehitleri dualarla uğurlandı

02 Haziran 2019, Pazar 17:00
Iğdır'da güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk, İbrahim Alıcı ve Ali Yılmaz, memleketlerinde ebedi yolculuklarına uğurlandı.

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan piyade uzman onbaşı Yasin Çubuk'un cenazesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Balçıkhisar köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Uçakla Afyonkarahisar'a getirilen şehit Yasin Çubuk'un Türk bayrağına sarılı naaşı, ilk olarak Şuhut ilçesindeki babaevine götürüldü. Burada şehidin annesi Selma, babası Lokman ile kardeşleri Emine ve Kadir Çubuk tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Baba Lokman Çubuk, iki torununu göstererek, "Oğlumun intikamını bunlar alacak. Vatan sağ olsun." dedi. Bunun üzerine baba Lokman Çubuk'un yanına gelen şehidin küçük kardeşi Kadir Çubuk, "Abimin intikamını ben alacağım" dedi.

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenlendiği ilçeye bağlı Balçıkhisar köyü meydanına götürüldü.

Şehit Yasin Çubuk'un naaşı, Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit İbrahim Alıcı Tokat'ta defnedildi

Türkiye-İran sınırının Iğdır kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde defnedildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki ağabeyi Oğuz Alıcı'nın evine getirilerek burada helallik alındı.

Anne Yeter Alıcı, "Ağlamayacağım. Düşmanları sevindirmeyeceğim. Ben savaşamam ama onlara çorba yaparım. Düşmanları şımartmayacağım." şeklinde ağıt yaktı.

Şehidin cenazesi daha sonra Erbaa Büyük Cami'ye getirildi. Şehidin tabutuna anne Yeter ve akrabaları sarılarak gözyaşı döktü.

Burada kılınan cenaze namazı sonrası şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Alıcı'nın cenazesi şehitlikte toprağa verildi.

Cenazeye, şehidin ailesi, yakınları ile Tokat Valisi Ozan Balcı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, askeri erkan, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Şehit Uzman Onbaşı Yılmaz ebedi yolculuğuna uğurlandı

Çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Askeri uçakla Kütahya Zafer Havalimanı'na getirilen şehit Yılmaz'ın (23) naaşı, törenin yapılacağı Kekliktepe Mahallesi'ndeki Koyuncuoğlu Camisi'ne götürüldü.

Cami bahçesinde oğlunun tabutuna sarılan anne Gülcan ve şehidin kız kardeşi Ünzile Yılmaz, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına konulan şehidin tabutu, tekbirler eşliğinde Mamak köyündeki babaevine taşındı. 

Cenaze, dua edilmesi ve helallik alınmasından sonra köy mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Belediye Başkanı Alim Işık, Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA

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