İHA muhabirine saldırı soruşturması

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıların yıkımını sırasında İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu’yu darbeden 4 kişiden 3’ü adlî kontrol şartı ile serbest kalırken 1 kişi ise tutuklandı.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’a ait çiftlikteki kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu’yu darbeden ve gözaltına alınan 4 şüpheli Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. 2. Sulh Ceza Hâkimliğinde sorguları tamamlanan 4 kişiden 3’ü adlî kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklandı. Serbest bırakılan 3 kişi basın mensupları tarafından görüntülenmemek için adliyeden koşarak kaçmaya çalıştı.

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