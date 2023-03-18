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18 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

İhalede önde, tedbirde sonda

18 Mart 2023, Cumartesi 01:00
DEPREM, SEL GİBİ FELÂKETLE İLGİLİ RAPORLARI GÖRMEZDEN GELEN İKTİDARIN, İHALELER KONUSUNDA ACELECİ TAVRI DİKKATİ ÇEKİYOR.

Recep Gören - ANKARA

VERİLEN RAPORLAR GÖZARDI EDİLMİŞ

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’na Maraş depremleri ile ilgili bilgi veren MTA uzmanların, “2008 yılında Kahraman Maraş Valiliği’ne verilen raporda, fayın 7 ve üzerinde büyüklükte bir deprem üreteceğine dair ifade açık açık yazılmıştır” diye konuşması yapılan ihmali gözler önüne serdi.

 

İKAZLARA UYULMAMIŞ

Komisyon üyelerinin “ikazlara uyulmamış” sözlerini cevaplayan MTA Genel Müdürü Vedat Yanık, “Uyulsaydı bu yıkım bu şekilde olmazdı” şeklinde konuştu. Yanık depremlere dair açıklamasında da, “Türkiye’nin deprem ve heyelan haritası geçtiğimiz yıllarda tamamlanmıştır” dedi.

İHALELERİ NE ARA HAZIRLADINIZ?

DP Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik de “Deprem üzerinden 1 ay geçti bile. Çok ilginçtir ki ilk üç günde kurtarma ekipleri gönderilemezken iktidar ilk üç günde bütün ihaleleri bitirdi. Ne ara bu şehir planı hazırlandı, ne ara bu şartnameler hazırlandı? Kaç günde yaptınız?” diye sordu.

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İhalede önde, tedbirde sonda

Uzmanların uyarılarına rağmen iktidarın afetlere yönelik tedbir almaması tepki çekerken, arama kurtarma çalışmaları tamamlanmadan deprem bölgesi için ihalelerin hazırlanması da eleştiriliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Deprem Araştırma Komisyonu, uzmanları dinledi. MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı Bahadır Şahin, “2008 yılında Kahramanmaraş Valiliği adına yapılan bir raporda ve çalışmada, bu çalışma içeresinde Doğu Anadolu Fayı’nın 7 ve üzerinde büyüklüğünde bir deprem üreteceğine, böyle bir risk olacağına dair ifade açık açık yazılmıştır” ifadelerini kullandı. Komisyon üyeleri, Kahramanmaraş ile ilgili rapora uyulmadığını söyledi. MTA Genel Müdürü Yanık da, “Uyulsaydı bu yıkım bu şekilde olmazdı” şeklinde konuştu. MTA Genel Müdürü Vedat YanıkVedat Yanık, depremlere ilişkin, “Bu depremlere sebep olan şeylerden bir tanesi faylardır genellikle. Türkiye’nin diri 1/25.000 ölçekli heyelan haritası tamamlanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye’nin heyelan haritası da tamamlandı. Biz geçmiş 10 yılda arazi çalışmalarını tamamlamıştık” dedi.

Ne ara hazırladınız?

Demokrat Parti Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik, depremin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen bölgede yaşanan sıkıntıları anlatırken, “Deprem üzerinden 1 ay geçti bile. Çok ilginçtir ki ilk üç günde kurtarma ekipleri gönderilemezken iktidar ilk üç günde bütün ihaleleri bitirdi. Ne ara bu şehir planı hazırlandı, ne ara bu şartnameler hazırlandı? Kaç günde yaptınız?” diye sordu. Çevik, “Deprem ile 11 ilimiz yıkıldı ama ondan önce de ekonomi, adalet, kurumlar felaketi vardı. Müsebbibi ortada. Felaketin aslında tek bir adı var o da AKP.” dedi.

Kim, neden inansın?

Ortalama 2 milyon TL maliyeti olan konutların depremzedelere ödettirileceğini söyleyen Çevik, “AKP bir müteahhitlik birimi olduğu kadar, iktidar yanı zamanda bir de PR şirketi gibi çalışıyor. Depremin birinci gününden beri krize müdahale edeceklerine, can kurtaracaklarına, baksanıza; bütün enerji ve kaynaklarını algı yönetimi için seferber ettiler. Önce ‘devlet nerede’ diyenlere, ‘devlet neden yo’ diye haklı olarak soranlara hain dediler. Sonra da ‘ilk günlerde istediğimiz çalışmayı yürütemedik’ diyerek helallik istediler.  Şimdi ise ‘hiçbir sıkıntı yok; her şeyi hallettik’ diyorlar. ‘Millet şikayetçi değil’ diyorlar. Halbuki vatandaşlarımızın hala çadır ihtiyacı, su ihtiyacı, tuvalet ihtiyacı devam ediyor ve karşılanmış değil. Peki, 20 senedir hükümet olup da devlet olmayı beceremeyenler Türkiye’nin yeniden inşasını yapacağız deyince kim, nasıl, neden inansın?” şeklinde konuştu. 

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