İhalesiz özelleştirmeye ikinci iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait olan ve daha önce özelleştirilen bazı limanların işletme süresini ihalesiz olarak 49 yıla uzatan kanun maddesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanlardan, 49 yıldan az süreli işletme süresi olanlarının sözleşme süresi, daha önce ihalesiz olarak 49 yıla uzatılmıştı. DW Türkçe’nin haberine göre Anayasa Mahkemesi de bu düzenlemeyi 2022 yılında iptal etmişti. İptal kararında, düzenlemenin “serbest rekabet ve eşitlik ilkeleriyle bağdaşmadığı, bu suretle fıkraya konu limanların gerçek özelleştirme değerlerinin altında kalabileceği ve yaratılan farklı muamelenin ölçüsüz olduğu” vurgulanmıştı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 77

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.