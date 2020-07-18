HENDEK’TEKİ HAVAİ FİŞEK FABRİKASINDAKİ PATLAMALAR ÜZERİNE YAPILAN ARAŞTIRMALAR, İHMALİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖZ ÖNÜNE SERİYOR.

FABRİKANIN RUHSATI YOKTU

GAZETECİ Tolga Şardan, 7 kişinin öldüğü ve 126 yaralandığı Sakarya Hendek’teki havai fişek fabrikasının, patlama sırasında ürettiği “muska” tip havai fişeğin üretimi için zo-runlu olan ruhsatı bulunmadığını yazdı.

PATLAYICI TAŞINMAMALIYDI

Havaİ Fişek Fabrikası’nda patlamayan malze-meleri imhaya götürürken 3 Jandarma erinin şehit olduğu olayda da ihmalin olduğunu dile getiren Şardan, kanunen “malzemelerin olay yerinde imha edilmesi gerektiği”ni vurguladı.

ÖZEL ARAÇ YERİNE KAMYON

Olayda başka bir ihmalin de imhaya götürülen patlayıcıların taşındığı araç konusunda yaşandığını belirten Tolga Şardan, “Bu patlayıcılar özel güçlendirilmiş ADR isimli araçlarla taşınmalıydı. Ama belediye kamyonuyla tayşındı” dedi.

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İhmal üstüne, ihmal

Sakarya’da havaî fişek fabrikasında 3 Temmuz’daki patlamada 7 işçi vefat ederken, 7 Temmuz’da da kalan patlayıcıların imhası sırasında 3 asker şehit olmuştu. İhmali olanlar cezalandırılsın diyerek manşete taşıdığımız olayda, T24 yazarı Tolga Şardan, ihmal üstüne ihmallerin bulunduğu olaylar zincirini yazdı.

T24 yazarı Tolga Şardan, Sakarya havaî fişek fabrikasına dair ihmalleri yazdı.

Patlamanın “muska” adı verilen bir tür havaî fişek üretimi yapılan yerde başladığı belirtildiğini ifade eden Şardan, ancak firmanın havaî fişek üretim izni olmasına karşın muska tip havaî fişeğin üretimi için zorunlu olan ruhsatının bulunmadığını kaydetti. İktidardaki AKP’ye yakınlığıyla bilinen aileye ait olan patlayıcı madde üretilen tesisle bağlantılı peş peşe yaşanan iki olayla ilgili İçişleri Bakanlığı idarî inceleme, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı ise adlî soruşturma başlattı. Fabrikanın sahipleri, savcılık talimatıyla gözaltına alınıp tutuklandı. Birbiriyle bağlantılı iki patlama sonrasında, ülkede yaşanan her benzer olayda olduğu gibi ihmal iddiaları gündeme geldi.” diye yazdı.

Muska tip havaÎ fişek için özel ruhsat gerekiyor

Kısa bilgilendirmeden sonra Sakarya’daki olaylarla ilgili edindiği bilgileri aktaran Şardan, “Önce Coşkunlar A.Ş.’ye ait fabrikada yaşanan patlamayla ilgili elde ettiğim bilgiler şöyle: Fabrikanın havai fişek üretme izni var. Denetimleri Sakarya Valiliği’nce oluşturulan denetim komisyonunca yapılmış görünüyor. Hem üretim hem de depolama yetkisi bulunan tesisin denetimi bu yılın Mart ve Mayıs aylarında yapılmış. Patlamanın üretim tesisindeki laboratuvarda kimyasal maddelerin ısınmasıyla başladığı ifade ediliyor. Bu bölümde “mus- ka” adı verilen bir tür havaî fişek üretimi yapıldığı belirtiliyor. Bu tip havaî fişeğin üretimi için ayrı ruhsat gerekiyor. Muska adlı havaî fişeğin imali için diğer havaîfişeklerden farklı olarak alüminyum tozu ile bazı kimyasalların kullanıldığı ifade edi- liyor. Muska tip havaî fişek üretiminde kullanılan hammaddelerin, diğer türdeki havaî fişeklerdeki kimyasallara göre ısıya ve harekete karşı daha fazla oranda hassas olması nedeniyle üretim sonrasındaki depolama koşullarının da farklı olması zorunlu. Patlama olayından önce fabrikada üretilip ambalajlanan muska tip havaî fişek kutularından gelen çıtırtı sesleri üzerine harekete geçiliyor. Paketlerden gelen kim- yasal reaksiyon belirtileri üzerine laboratuvara yakın yerde işçilerce paketler boşaltılmaya çalışıyor. İşte bu sırada ısı ve harekete daha duyarlı olan muska tip havai fişeklerin kimyasalları reaksiyona geçip patlıyor” ifadelerini kullandı.

ADR yerine sıradan kamyonla taşındı

Şardan, olayın ikinci boyutunu ise şöyle özetledi: “Fabrikadaki patlama sonrasında tesiste kalan patlayıcı maddenin imhası için ilk olayı soruşturan savcılık mülki amirliğe talimat veriyor. Talimat üzerine, mülki amirlik yani valilik kanalıyla patlayıcı madde artıklarının bölge dışına çıkarılması kararı alınıyor. Bölge olarak da taş ocaklarının bulunduğu Taşkısığı mevkiine götürülmesi planlanıyor.

Oysa mevzuat uygulamalarına göre, artan patlayıcının olayın yaşandığı yerin ve kimyasalların soğutulma işlemi tamamlanmasının ardından aynı yerde imha edilmesi zorunluluğu var. Bu zorunluluğa karşın, artık kimyasallar patlamanın olduğu yer yerine araçla Taşkısığı bölgesine taşınmaya çalışılıyor. Burada bir nokta daha var. Yine yürürlükteki tüzüğe göre, patlayıcıların “özel donanımlı yol tankerleri” ile taşınma şartı bulunuyor. Günümüzde bu özel donanım ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) olarak tanımlanıyor. Karayollarındaki “tehlikeli madde” kategorisine giren tüm kimyasallar, üretimi sırasında güçlendirilmiş ADR tip araçlarla taşınıyor.

Bu hükme ve uygulamaya karşın, Sakarya’daki artık maddelerin Taşkısığı’na götürülmek için Hendek Belediyesi’nden temin edilen kamyonun ADR’ye uygun olmadığı ifade ediliyor. Zaten olaydan sonra Jandarma Genel Komutanlığı’nca yapılan açıklamada kamyonun Hendek Belediyesi’ne ait olduğu belirtiliyor.

Kent merkezine yaklaşık 30 dakika mesafede olan bölgeye götürülmek istenen patlayıcı madde artıkları, içindeki alüminyum tozunun aşırı sıcak nedeniyle kimyasal reaksiyon girmesiyle infilâk ediyor.”