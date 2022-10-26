İhmal var, gözaltı ve şüpheli ifadesi yok

26 Ekim 2022, Çarşamba 18:14
Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Bartın’ın Amasra ilçesindeki ocakta 41 madencinin ölümüne neden olan patlamanın üzerinden 11 gün geçti.
'Şüpheliler olay yerinde dolaşıyordu'
İstifa için bir şey diyemedi
Amasra'da yeni bir ihmal iddiası
Ancak madencilerin hayatına mal olan patlamanın nedeni, sorumluların kim olduğu, madenin teknik şartları hakkında henüz net bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Kazayla ilgili olarak cevap bekleyen soruların başında da 11 gün geçmesine rağmen neden hiç kimsenin gözaltına alınmadığı ya da şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulmadığı geliyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Savcılığın neden TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir ile TTK İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanı Faik Ahmet Sarıalioğlu ile görüştüğü sorusu da cevap bekliyor.
Haber Merkezi
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