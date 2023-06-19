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19 HAZİRAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İhraçların sahibi yok

19 Haziran 2023, Pazartesi
Barış Akademisyenleri’ni ihraç edenler, kararların özgür iradeleriyle alınmadığını söylerken dönemin YÖK başkanı Saraç, sorumluluğun üniversitelere ait olduğunu belirtti.

“Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan Barış Akademisyenlerini ihraç edenler kararların özgür iradeleriyle alınmadığını söylüyor. 16 Kasım 2019’da TBMM’de Barış Akademisyenleri ile ilgili sorulara cevap veren YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ihraçlarda sorumluluğun tek tek üniversitelere ait olduğunu belirterek “Birtakım üniversitelerimiz işlemler tesis etmiştir. İşlem tesis eden neresi? Üniversiteler tesis etmiştir bu işlemleri” diye konuştu.

Gazete Duvar, Ege Üniversitesi’ndeki Barış Akademisyenleri’ne yönelik soruşturmayı yürüten ve “kamu görevinden çıkarma” cezası teklif eden soruşturmacılardan Komisyon Başkanı Prof. Dr. Hikmet Hakan Aydın ve üyeler, Prof. Dr. Gaye Erel, Prof. Dr. Atilla Silkü, Prof. Dr. İsmet Karaca ve Prof. Dr. Engin Berber’e bugünden geçmişe baktıklarında yaşanılan bu süreci nasıl değerlendirdiklerini sordu.

Yapılan hatayı kabul etmek lazım

Prof. Dr. Hikmet Hakan Aydın: Siz asıl bu görüşü kararların verildiği Ankara’ya sorun. Ben hiçbir şekilde olumlu ya da olumsuz bir beyanat vermek istemiyorum.

Prof. Dr. Gaye Erel: Takdir edersiniz ki kamu görevlisiyim. Bu konuda herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. O yüzden herhangi bir paylaşımım olmayacak. Atilla Silkü: Fikrime başvurduğunuz için çok teşekkür ederim. Geçmişte görev icabı katıldığımız bir süreçti. Yani yasal olarak zaten bir süreç işletilmişti ve biz de bu görevi yerine getirdik. Sonuç olarak sanırım gereği yapıldı ve ihraç edilen arkadaşlarımız da görevlerine dönmeye başladılar. Kendilerine hayırlı olsun diyorum.

Prof. Dr. İsmet Karaca: O süreçte göreve yeni başlamıştım ve fakülteye hâkim olmaya çalışırken bu tür şeyler oluştu. Görevlendirme pat diye önümüze geldi. Zaman geçtikçe insan vicdanen bazı şeylerin doğru olmadığını görüyor. Yani 6 yıldan beri insanın huzursuz olmaması mümkün değil. O kadar sıkıntılı bir süreçti ki neye, nasıl davranacağımızı şaşırmıştık. Ancak yapılan hatayı kabul etmek lazım.

 

Aylarca gözüme uyku girmedi

Prof. Dr. Engin Berber: Size samimiyetle konuşacağım. Benim canımı çok sıkan olaylardan birisidir bu. Birincisi komisyon olarak aldığımız karar, bizim özgür irademizle alınmış bir karar değildi. Keşke rektörlük beni o dönem bu soruşturma komisyonuna koymasaydı. Keşke bu komisyonun bir üyesi olmasaydım. Biz özgürce kendi kararımızı kendimiz veremedik. Bundan ötesini söyleyemem. Eğer bundan ötesini söylersem benim birtakım kurumlarla başım derde girer. O dönem biz çok zorlandık bu işi yapmaya. Hatta bu işi yapmazsak görevlerimizden bile olacağımız ima edildi. O zaman hakkaniyetle karar vermek için bir ortam yoktu. İtiraf edeyim benim aylarca gözüme uyku girmedi. Ancak şunu samimiyetle söylemek isterim. O dönem dekan olmamayı tercih ederdim.

Haber Merkezi

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