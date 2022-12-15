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15 ARALIK 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İhtimali bile ürkütücü

15 Aralık 2022, Perşembe 18:04
Türkiye’nin deneyimli ceza hukukçularından İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adem Sözüer, Independent Türkçe’ye İmamoğlu davası kararını yorumladı.

Sözüer, “‘Siyaseten en uygun ortamda kesinleşecektir’ diye düşünüyor herkes. Yani zaten işin en ürkütücü tarafı bu. Siyasetin bu tür bir davada bu denli belirleyici olabilmesi ihtimali bile ürkütücü. Yani, “Biz siyaseten bakacağız, devletin yöneticileri Ekrem İmamoğlu’nun davası ne kadar sürsün, ne zaman kesinleşir?” diye soracak… Bunu Türkiye’deki siyasi ortama göre belirleyeceğiz diye bir müdahale imkanları varsa, anayasadaki bütün güvenceler rafa kalkmış demektir.

Hukuk güvenliği yoktur. O zaman şuraya varıyor iş. Siyaseten hoş görmediğimiz herkes için bu tür yasaklar gelebilir anlamına geliyor. Yani bu öngörülemez olma, sadece Ekrem İmamoğlu değil tüm siyasi girişimlerde bulunmayı düşünen kişiler bakımından da bu bir baskıdır. “Aman biz siyasete girmeyelim başımıza bir şey gelir” şeklinde bütün topluma yönelik önemli sınırlamadır. Yani bunun başka etkileri de var. Çünkü ne düşünecek insanlar? “Yahu iktidarın eli o kadar güçlü ki; yargı da onun elinde; biz iktidarın hoşuna gitmeyen bir şey yaparsak bizim de başımız belaya girer” diyecekler. Sorun burada. Sadece Ekrem İmamoğlu özelinde gibi görünüyor ama hayır. Bu bütün toplumdaki yaşayan her birey için bir sorundur. Ak Partililer de dahildir buna” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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