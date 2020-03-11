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11 MART 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

İİT’den Atina’ya çağrı

11 Mart 2020, Çarşamba
İslam İşbirliği Teşkilâtı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu, sığınmacılar için çağrı yaptı.

Komisyondan yapılan açıklamada, yaşam haklarını koruyabilmek için çatışmaların yaşandığı ana vatanlarından kaçmaya çalışan savunmasız sığınmacıların geri püskürtüleceğine dair Yunan makamlarınca yapılan açıklamaların ve yasa dışı grupların saldırılarının Avrupa Birliği ve uluslararası insan hakları yasalarıyla bağdaşmadığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: “Uzun vadede mülteci krizinin bertaraf edilmesi ve çözüme kavuşturulmasının tek sürdürülebilir yolunun insan haklarına saygı gösterilmesidir. Yaklaşmakta olan insanlık felâketinin önüne geçilmesi için İİT üyesi devletleri, bölgesel yönetimleri, ilgili BM kurumları ve uluslar arası toplumu mültecilere cömertçe destek sağlanması ve hayat kurtaran bakım ve hizmetlerin sunulması konusunda harekete geçmeye davet ediyoruz.” Öte yandan komisyon, mültecilerin ana vatanlarında yaşanan ve kaçmalarına yol açan çatışmaların ele alınması ve çözümlenmesi için de acil tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

AA

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