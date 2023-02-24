UZMANLARIN “BÖLGEDE DEPREM RİSKİ ARTTI” UYARILARI NEDEN DİKKATE ALINMADI?

NEDEN ÖN HAZIRLIK YAPILMADI?

Denge ve Denetleme Ağından sorular: “Bilim insanlarının özellikle 2020 yılında yaşanan Elazığ depremi sonrası bölgede bir deprem riskinin arttığı yönündeki uyarıları neden dikkate alınmamıştır? Bölgede olabilecek depremlere müdahale için neden ön hazırlık yapılmamıştır?”

AFAD NİYE GÜÇLENDİRİLMEDİ?

“AFAD’ın personel sayısının yetersizliği kendi raporlarına yansımasına rağmen neden gerekli önlemler alınarak kurum liyakatli personel ile kuvvetlendirilmemiştir? İçişleri Bakanlığı, kendisine bağlı çalışan AFAD’ı neden depremin yaşandığı bölgede daha etkin kılamamıştır?”

***

İkazlar niye dikkate alınmadı?

Denge ve Denetleme Ağı, “Bilim insanlarının özellikle 2020 yılında yaşanan Elazığ depremi sonrası bölgede bir deprem riskinin arttığı yönündeki uyarıları neden dikkate alınmamıştır?” diye sordu.

Denge ve Denetleme Ağı’ndan yapılan yazılı açıklamada, 10 ilde büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olan Kahramanmaraşlı merkezli depremler nedeniyle yetkililere çok sayıda soru yöneltildi. Açıklamada yetkililerden cevabı istenen bazı sorular şöyle: “Bilim insanlarının özellikle 2020 yılında yaşanan Elazığ depremi sonrası bölgede bir deprem riskinin arttığı yönündeki uyarıları neden dikkate alınmamıştır? Bölgede olabilecek depremlere müdahale için neden ön hazırlık yapılmamıştır? AFAD’ın personel sayısının yetersizliği kendi raporlarına yansımasına rağmen neden gerekli önlemler alınarak kurum liyakatli personel ile kuvvetlendirilmemiştir? İçişleri Bakanlığı, kendisine bağlı çalışan AFAD’ı, bilim insanları tarafından yapılan uyarıları dikkate alarak neden depremin yaşandığı bölgede daha etkin kılamamıştır?”

OHAL’in gerekçesi nedir?

“Depremde önemli görevler üstlenmesi gereken bir diğer kurum ise Kızılay’dır. Kızılay, yapılan deprem uyarılarına rağmen yeterli miktarda çadır neden üret(e)memiştir? Kızılay gibi köklü bir kurumun yönetici kadrosu, siyasi ilişkisi olmayan liyakatli kadrolardan oluşmakta mıdır? 10 ili etkileyen depremlerde, deprem yönetmeliğinin uygulamada olduğu yıllardaki, hatta 1-2 yaşındaki binalar dahi neden çökmüştür? İlgili kanunların (7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınması Gereken Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu) verdiği yetkiler düşünüldüğünde, ilan edilen OHAL’in gerekçesi nedir? OHAL neden 3 ay süreyle ilan edilmiştir?”

Sosyal medya neden kısıtlandı?

“Deprem sonrası yaşanan koordinasyonsuzluk nedeniyle daha da hayati hale gelen sosyal medya kısıtlanarak neden işlemez hale getirilmiştir? Bu kararın gerekçesi nedir? Depremde yakınlarını kaybetmiş çocuklara yönelik ne gibi önlemler alınmaktadır? Deprem sonrası alınan, üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi kararının gerekçesi nedir? Alternatif yöntemler düşünülmüş müdür? Bu karar alınırken konunun tüm paydaşlarıyla etkin istişarede bulunulmuş mudur? Uzaktan eğitim için teknolojik altyapısı olmayan okullar, imkanları olmayan dezavantajlı öğrenciler nasıl desteklenecektir?”

Ankara - Anka