'IKBY'den bir an önce ve net bir açıklama bekliyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Papa'nın Irak ziyareti için IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pullarında Türkiye'deki bazı illeri de içeren haritanın resmedilmesine tepki göstererek gerekli açıklamanın bir an önce yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus'un Irak ziyareti vesilesiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığının görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın bir an önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz."