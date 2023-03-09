İki ayda her gün 393 esnaf kepenk kapattı

CHP Genel Başkanı Veli Ağbaba, ocak ve şubatta her gün 398 esnafın iflas ettiğini belirterek, “Yılın ilk ayındaki 23 bin 592 esnaf iflası, 2019’dan bugüne yılın ilk iki ayındaki iflaslardan daha fazla oldu” dedi.

Ağbaba, “Ocak ve şubat arasında Türkiye genelinde meslekten ve sicilden terkinini gerçekleştirerek iflas eden esnaf sayısı 23 bin 592 oldu. Bu durumda yılın ilk ayında her gün 393 esnafımız iflas ederek ekmek teknesini kaybetmiş oldu. Yılın ilk iki ayındaki 23 bin 592 esnaf iflası, 2019’dan bugüne yılın ilk iki ayındaki iflaslardan daha fazla oldu” dedi. Ağbaba deprem bölgesinde ilk iki ayda 2 bin 14 esnafın iflas ettiğini belirtti. Ağbaba, esnafların tüm borçlarının silinmesi, iş yerlerine tekrar dönene kadar esnaflara işsizlik maaşı bağlanması, tüm fatura ve sigorta primlerinin bu süreçte hazine tarafından karşılanmasını önerdi. Haber Merkezi

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