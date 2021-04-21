İki bakan gitti, üç bakan geldi

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye ayrıldı, yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da görevden alınarak yerine Mehmet Muş getirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı. Buna göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na da Vedat Bilgin atandı. Bu değişiklikle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ndeki bakanlık sayısı 16’dan 17’ye yükseldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini yürüten Zehra Zümrüt Selçuk’un kararda ismi geçmedi. *** Yeni Bakanın Bahçeli paylaşımları AKP MKYK üyesi olan yeni Bakan Derya Yanık’ın, 2015 yılında MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili yazdığı bir Twitter paylaşımında Bahçeli’ye “çapsız” demesi dikkat çekti. Yanık, 10 Ekim 2015 Gar katliâmından sonra yaptığı Twitter paylaşımlarında ise Bahçeli’yi etiketleyerek şunları yazmıştı: “Size de yazıklar olsun! Ruhunuz tümüyle iğdiş edilmiş artık anladık! Gerçekten yazıklar olsun! TR’nin yönetilemez hale gelmesini iştahla bekliyorsunuz anladık! Şu halde milliyetçilikten falan bahsetmeyin artık! Hedef kitlenizi çözdünüz, oy çoğaltmaya dönük hamleler bunlar anladık! Ama o kitle sizin sonunuz olacak, göremiyorsunuz! Biz Mizânı bekleriz; siz orada yüzünüz kara çıkacaksınız huzura!”

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