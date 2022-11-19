İki kişi daha gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısıyla ilgili araştırması sürüyor.

Bu kapsamda, bombayı İstiklal Caddesi’ne bırakan Ahlam Albashir (23) ve saldırıdan sonra Bulgaristan’a kaçtığı iddia edilen Bilal Hassan’ın, 27 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaparken sınır hattında ve ötesinde birden fazla araç değiştirdikleri ileri sürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, iki teröristin yurda girişinde yardım ettikleri tespit edilen iki kişi, il dışında gözaltına alındı. Şüpheliler daha sonra İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Öte yandan, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının ardından yapılan incelemelerde bombada kullanılan patlayıcı maddeler ve çivi ile çeşitli metaller, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi. Fotoğraflarda zaman ayarlı olduğu tahmin edilen parça tesirli bombada kullanılan ve olay yerinden toplanan çiviler ve demir parçalarının fotoğrafları da basınla paylaşıldı. Bombada kullanılan nitro selüloz ve TNT kalıntıları da fotoğraflarda dikkat çekti.

İstanbul - Anka