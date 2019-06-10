İki milyon kişi Türkiye sınırına doğru yol alabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Suriye’nin İdlib bölgesindeki çatışmaların kötüleşmesi durumunda Türkiye’ye 2 milyon kadar sığınmacının kaçabileceğini ifade etti.

Moumtzis bölgedeki insani yardımların azaldığını bildirdi. Suriye ve Rusya kuvvetlerinin bölgeye yaptığı operasyonlar son haftalarda sıklaşmış, birçok kişi hayatını kaybetmiş ve on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

İnsanlık için birileri müdahale etmeli

Reuters’ın aktardığına göre Moumtzis, “Bizim korkumuz şu ki, bu durum devam ederse, sayılar yükselmeyi ve çatışmalar yoğunlaşmayı sürdürürse yüz binlerce, hatta bir veya iki milyon kişi Türkiye sınırına doğru yol alabilir. T’24’ün haberine göre Moumtzis ayrıca Reuters’a verdiği röportajda Rusya ve Suriye’nin sivillerin yoğunlukta olduğu şehirleri, hastaneleri, okulları hedef aldığını söyledi ve bunun uluslararası yasalara aykırı olduğunu söyledi. Moumtzis, “Olanlar bir felaket. İnsanlık için birileri müdahale etmeli” diye konuştu.