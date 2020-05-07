İkinci atak riski var

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü normalleşme sürecinde ikinci atağın başlamaması için kurallara uyulmasının ve gevşeme yaşanmamasının oldukça önemli olduğunu savundu.

Salgında 'ikinci dalga'ya davetiye çıkarıyoruz

Türkiye, koronavirüs vak’alarının azalması ve ölüm oranlarındaki düşüş sebebiyle, normalleşme sürecine geçti. Euronews’deki habere göre, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, normalleşme sürecinde ikinci atağın başlamaması için kurallara uyulmasının ve gevşeme yaşanmamasının oldukça önemli olduğu görüşünde. İkinci bir atak riskine karşı yetkililerin titizlikle hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Bilim Kurulu Üyesi Özlü, bu normalleşme sürecinde de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması, kapalı alanların havalandırılması ile maske alışkanlığının devam ettirilmesinin önemli olduğunu söyledi. Yine açılan mekanlarda yığılmaların önüne geçilmesi için randevulu sistemi bir seçenek olarak sunan Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye göre; bu mekânlarda sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulması ve maske kullanımına titizlikle devam edilmeli.

Normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü’ye göre; bu normalleşme sürecine eskiye dönüş olarak bakılmamalı ve yeni normlarla birlikte hayatımızı devam ettirmeliyiz. Pandeminin seyrinin illere göre farklılık gösterdiğini söyleyen Özlü, şehirlerarası giriş çıkışın sınırlandırılmasının kaldırıldığı illerde durumun giderek iyileştiğini ifade etti.

