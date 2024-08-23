İkiyüzlü siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile ticareti durdurma kararının uygulanmadığı iddiaları nedeniyle eleştirilerle karşı karşıya.

Türkiye’nin İsrail ile ticareti durdurma kararı, muhalefetin bu ambargonun giderek daha fazla delindiği yönündeki iddiaları nedeniyle sorgulanıyor. İddialar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’in Hamas’a karşı yürüttüğü savaşa karşı öncü bir rol oynamaya çalıştığı dönemde geliyor. Türkiye’nin İsrail ile ticaretine karşı protestolar ülke genelinde devam ediyor. Muhalefet partileri sosyal medya üzerinden İsrail ile ticareti kınayan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı suçlayan videolar paylaşıyor. Uzmanlar Türkiye’nin İsrail ile ticaretinin üçüncü taraflarca sürdürüldüğünü ileri sürüyor.

VOA Türkçe’nin haberine göre, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmaları Merkezi (EDAM) Direktörü Sinan Ülgen, iki ülke arasındaki “ticaretin bir kısmının üçüncü ülkeler üzerinden devam edeceğini” belirterek, ticaretin tamamen duracağı bir durumun olmadığını ifade etti.

***

Protestolar sürecek

Evrensel Gazetesi’nde yer alan bir haber, ambargonun başlamasının ardından Türk şirketlerinin kayda geçen İsrail ihracatlarının neredeyse sıfır olduğunu ancak Filistin Yönetimi topraklarına yapılan ihracatta ise yüzde binlik bir artış yaşandığını tespit etti. Kadir Has Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler öğretim görevlisi Soli Özel, AKP iş çevreleri ve siyasi çevreleri ile İsrailli şirketler arasında çok sıkı ve yakın ekonomik bağlantılar olabileceğini belirtti. Durumu ikiyüzlülük olarak tanımlayan Özel, ticaretin devam etmesinin bu bağlantılarla ilgili olabileceğini ifade etti. İsrail’in Hamas’a karşı savaşı devam ederken, Türkiye’de İsrail ticaretine karşı protestoların Erdoğan’ı hedef almaya devam etmesi muhtemel görünüyor. Uzmanlar Erdoğan’ın anketlerde geride kalan AKP’yi güçlendirmek adına çok az şey yapacağını söylüyor.

Haber Merkezi