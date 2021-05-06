İkizdere halkı ikna olmuyor

Ulaştırma Bakanlığı, Rize’nin İkizdere ilçesinde İyidere’de yapılacak Lojistik Liman ve Gürdere Köyü’nde açılacak taş ocağına gösterilen tepkiler karşısında genel müdür düzeyinde yeniden bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Ancak, İDEF İkizdere Dernekler Federasyonu Avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu ile İkizdereliler, büyük tepki gösterdi. Rize’de 10 tane noktaya bakıldığına dikkat çeken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırım Genel Müdürü Yalçın Eyigün, “27 Nisan 2021’de Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı bir teknik ekip, bölgede alternatif bir ocak olup olmadığını araştırdı. Ancak en uygun yer olarak burayı buldu” dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırım Genel Müdürü Yalçın Eyigün’ün konuşması sık sık itirazlarla kesildi. İDEF İkizdere Dernekler Federasyonu Avukatı Yakup Şekip Okumuşoğlu “Burada günlerdir insanımız mağdur. İzinsiz arazide yol çalışması yapılıyor. Bizi kandırmayın” dedi.

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