İklim Anlaşmasını imzalamadık, kaybettik

Türkiye, Paris İklim Anlaşması’nı onaylamayan altı ülkeden biri. Oysa uzmanlara göre Türkiye’nin onaylamadığı için kaybettikleri, kaçırdığını düşündüğü kaynaklardan kat be kat fazla.

Konuyu DW Türkçe’ye değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve Ekonometri Merkezi Üyesi Doç. Dr. Barış Karapınar, son dönemde yaşadığımız felâketlerin sürpriz olmadığını söylüyor. 1980’lere göre aşırı iklim olaylarının sıklığının yüzde 300 seviyelerinde arttığını aktaran Karapınar, “Türkiye’de de yaşadığımız orman yangınları, kuraklık ve sel felâketleri aslında sadece bir başlangıç” diyor. “Türkiye’nin taraf olmadığı için kaçırdığı finans olanakları, OECD ülkesi olduğu için kaçırdığını düşündüğü kaynaklardan kat be kat fazla” diyen Doç. Dr. Barış Karapınar, Türkiye’nin savunduğu özel statüsünde ısrarcı olduğu için diğer ülkelerle koalisyona giremediğini, müzakereleri yönlendirme potansiyelini kaybettiğini ve dünya genelinde hızla büyüyen sürdürülebilir finans kaynaklarından mahrum kaldığını aktarıyor.

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