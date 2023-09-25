İklim göçleri kapıda

Dünyada art arda yaşanan savaşlar nedeniyle göç etmek zorunda kalanlara bu kez seller ve kuraklık nedeniyle yenileri ekleniyor.

Uzmanlar ‘iklim göçmeni akışı olacağını’ belirterek bunun Avrupa’ya değil ülkeleri içinde yaşanacağını dile getirdi. Şarku’l Avsat’ın Fransız haber ajansı AFP’den aktardığına göre Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi (IDMC) 31 Aralık 2022 itibarıyla 60 milyon ‘ülke içinde yerinden edilmiş kişi’ olduğunu tespit etti. Doğal felaketler nedeniyle 32,6 milyon kişi yerinden edilirken, bunların dörtte biri Pakistan’daki sel nedeniyle, bir milyondan fazlası da Somali’deki kuraklık nedeniyle oldu. Paris’teki Siyasal Bilimler Enstitüsü’ndeki çevre jeopolitiği profesörüne göre bu rakamlar, ‘doğal afetler nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının, çatışmalar veya şiddet eylemleri nedeniyle ülke içinde yerinden edilenlerin sayısını aştığını’ gösteriyor. Ancak dünya çapındaki göç hareketlerinde iklim faktörünü izole etmenin zor olduğuna inanan François Gemenne, “Çevre, göç etme kararını etkiliyor ve göçü tetikleyen çeşitli faktörlerle birleşiyor” dedi. Haber Merkezi

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