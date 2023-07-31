"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

İklim krizine karşı ormanlarımızı koruyalım

31 Temmuz 2023, Pazartesi 10:45
UZMANLAR: İKLİM KRİZİNE KARŞI ORMANLARIMIZI, TOPRAĞIMIZI, SU KAYNAKLARIMIZI KORUMALIYIZ

Yapılması gerekenin tam tersi

Avrupa İklim Eylem Ağının (CAN Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz: “Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele etmesi için yapması gereken, şu an Milas Akbelen Ormanında yaptığının tam tersidir. Öncelikle ormanlarımızı, toprağımızı, su kaynaklarımızı korumalıyız.”

İklim politikası iddiaları

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin: "Akbelen Ormanının Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlayacak kömür madenciliği için yok edilmesi gibi yanlışlar Türkiye'nin iklim politikaları konusundaki iddiasıyla çelişiyor."

***

İklim krizine karşı ormanlarımızı koruyalım

Uzmanlar, iklim krizine karşı özellikle ormanlık alanlara sahip çıkılmasına yönelik önemin daha da arttığına dikkat çekti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de küresel ısınma nedeniyle artık daha sık karşılaşılan aşırı sıcak dalgaları, iklim değişikliğiyle mücadelede acilen atılması gereken adımları bir kez daha gündeme getirdi. DW Türkçe’ye konuşan iklim uzmanları, küresel ısınmaya sebep olan sera gazı emisyonlarının hızla azaltılması gerektiğini vurgularken Türkiye’de özellikle ormanlık alanlara sahip çıkılmasına yönelik önemin daha da arttığına dikkat çekti. Avrupa İklim Eylem Ağı’nın (CAN Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, “Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele etmesi için yapması gereken, şu an Milas Akbelen Ormanı’nda yaptığının tam tersidir. Ormanlar en önemli yutak alanlarımızda. İklim kriziyle mücadele için öncelikle, var olan ormanlarımızı, toprağımızı, su kaynaklarımızı korumalıyız çünkü iklim değişikliğinin giderek şiddetlenen etkilerine karşı hazırlıklı olmaya ihtiyacımız var, dayanıklılığımızı artırmalıyız” dedi.

En önemli nedeni kömür

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve İklim Değişikliği Koordinatörü Dr. Ümit Şahin de “Bugün Muğla’da Akbelen Ormanı’nın Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlayacak kömür madenciliği için yok edilmesi gibi yanlışlar Türkiye’nin iklim politikaları konusundaki iddiasıyla çelişiyor” ifadesini kullandı.

“Kömür kullanımından vazgeçilmesi ve ormanların korunması gerekirken, termik santrallerin ömrünü uzatmak isteyen şirketlerin ormanları yok ederek daha fazla kömür çıkartıp yakması için her türlü önlem alınıyor” eleştirisini getiren Şahin, ormanların hem sera gazı yutağı olarak hem de biyolojik çeşitliliği destekleyerek iklim krizinin önlenmesinde büyük rolü olduğunu ifade etti. İklim uzmanları, yurt dışındaki örneklerinde olduğu gibi Türkiye’nin de kömürlü termik santrallerin kapatılması için bir tarih belirlemesi gerektiğini ifade ediyor.

İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve İklim Değişikliği Koordinatörü Dr. Ümit Şahinİstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve İklim Değişikliği Koordinatörü Dr. Ümit Şahin’e göre de iklim krizinin en önemli nedeni kömür, petrol ve doğal gazın, yani fosil yakıtların yakıldığı enerji, ulaşım, sanayi ve benzeri ekonomik faaliyetler.

Haber Merkezi

***

Yangınlarda 7 bin hektar orman yandı 

Sıcaklıkların rekor düzeylere yükseldiği Türkiye’nin birçok bölgesinden yeni yangın haberleri gelirken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl, 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördüğünü söyledi.

Yalnızca 18 yangında 5 bin 800 hektarlık ormanın yandığını belirten Yumaklık, “Bu 18 yangının da 17’si, 10 Temmuz ile 18 Temmuz arasında oldu,” dedi. Bakan, yangınların sebepleri yüzde 90’a yakınının insan kaynaklı olduğunu vurguladı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, Kemer’de 5’inci gününde kontrol altına alınan orman yangınının 800 hektar civarında etki alanı olduğunu belirtti. Hançer 800 hektarlık alanın 1120 futbol sahası büyüklüğüne karşılık geldiğini söyledi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, insanlara mecbur kalmadıkça orman ve ağaçlık alanları kullanmamaları ve ateş kullanımı sınırlandırmaları talebinde bulundu.

Haber Merkezi

 

 

 

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çanakkale'deki yangında 2500 hektar alan zarar gördü

    Kars'taki kazada vefat sayısı 8'e yükseldi

    İklim krizine karşı ormanlarımızı koruyalım

    Pakistan'da siyasi parti kongresine bombalı saldırı: 35 kişi öldü

    Dış ticaret açığı artıyor

    Oğlu tutuklanan Başkan: Hukuka baskı yapmam

    Adaletsiz bir infaz kanunu daha

    Siyaset ve yargı çürüdü

    Son 5 ayda zam üstüne zam

    Tekstilde alarm zilleri çalıyor

    Asgari ücrette artık ara zam yok

    Çalışanların vergi yükü hafifletilmeli

    KPSS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı

    "Eyyam-ı bahur" kapıda!

    Kars'taki feci kazada 7 kişi vefat etti, 22 kişi yaralandı - Vali Öksüz'den ve Bakan Tunç'tan açıklama

    Türkiye İhvan karargahını kapattı

    AYM sitesinde emsal kararlar

    Bunlar iyi günlerimiz

    Saray sefada, millet cefada

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Af neden ikinci plana kalıyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey dertsiz dostum; senin de “derdin olmalı!”
    Risale-i Nur'dan

    Asr-ı Saadetin başına gelen o dehşetli kanlı fitne
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musibetlerin verdikleri mesaj
    Mehmet KARA

    Basın Bayramı’nda acınacak halimiz!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Okuma programları
    Halil ELİTOK

    “İnsanları tecrübe edesin ve sonra aldanmayasın”
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Onuncu defa Risale-i Nur okumak için toplandık

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.