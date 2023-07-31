UZMANLAR: İKLİM KRİZİNE KARŞI ORMANLARIMIZI, TOPRAĞIMIZI, SU KAYNAKLARIMIZI KORUMALIYIZ

Yapılması gerekenin tam tersi

Avrupa İklim Eylem Ağının (CAN Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz: “Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadele etmesi için yapması gereken, şu an Milas Akbelen Ormanında yaptığının tam tersidir. Öncelikle ormanlarımızı, toprağımızı, su kaynaklarımızı korumalıyız.”

İklim politikası iddiaları

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve İklim Değişikliği Koordinatörü Ümit Şahin: "Akbelen Ormanının Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlayacak kömür madenciliği için yok edilmesi gibi yanlışlar Türkiye'nin iklim politikaları konusundaki iddiasıyla çelişiyor."

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İklim krizine karşı ormanlarımızı koruyalım



Uzmanlar, iklim krizine karşı özellikle ormanlık alanlara sahip çıkılmasına yönelik önemin daha da arttığına dikkat çekti.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de küresel ısınma nedeniyle artık daha sık karşılaşılan aşırı sıcak dalgaları, iklim değişikliğiyle mücadelede acilen atılması gereken adımları bir kez daha gündeme getirdi. DW Türkçe’ye konuşan iklim uzmanları, küresel ısınmaya sebep olan sera gazı emisyonlarının hızla azaltılması gerektiğini vurgularken Türkiye’de özellikle ormanlık alanlara sahip çıkılmasına yönelik önemin daha da arttığına dikkat çekti. Avrupa İklim Eylem Ağı’nın (CAN Europe) Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katısöz, “Türkiye’nin iklim değişikliği ile mücadele etmesi için yapması gereken, şu an Milas Akbelen Ormanı’nda yaptığının tam tersidir. Ormanlar en önemli yutak alanlarımızda. İklim kriziyle mücadele için öncelikle, var olan ormanlarımızı, toprağımızı, su kaynaklarımızı korumalıyız çünkü iklim değişikliğinin giderek şiddetlenen etkilerine karşı hazırlıklı olmaya ihtiyacımız var, dayanıklılığımızı artırmalıyız” dedi.

En önemli nedeni kömür

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve İklim Değişikliği Koordinatörü Dr. Ümit Şahin de “Bugün Muğla’da Akbelen Ormanı’nın Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerine yakıt sağlayacak kömür madenciliği için yok edilmesi gibi yanlışlar Türkiye’nin iklim politikaları konusundaki iddiasıyla çelişiyor” ifadesini kullandı.

“Kömür kullanımından vazgeçilmesi ve ormanların korunması gerekirken, termik santrallerin ömrünü uzatmak isteyen şirketlerin ormanları yok ederek daha fazla kömür çıkartıp yakması için her türlü önlem alınıyor” eleştirisini getiren Şahin, ormanların hem sera gazı yutağı olarak hem de biyolojik çeşitliliği destekleyerek iklim krizinin önlenmesinde büyük rolü olduğunu ifade etti. İklim uzmanları, yurt dışındaki örneklerinde olduğu gibi Türkiye’nin de kömürlü termik santrallerin kapatılması için bir tarih belirlemesi gerektiğini ifade ediyor.

İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve İklim Değişikliği Koordinatörü Dr. Ümit Şahinİstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı ve İklim Değişikliği Koordinatörü Dr. Ümit Şahin’e göre de iklim krizinin en önemli nedeni kömür, petrol ve doğal gazın, yani fosil yakıtların yakıldığı enerji, ulaşım, sanayi ve benzeri ekonomik faaliyetler.

Haber Merkezi

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Yangınlarda 7 bin hektar orman yandı

Sıcaklıkların rekor düzeylere yükseldiği Türkiye’nin birçok bölgesinden yeni yangın haberleri gelirken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl, 1022 orman yangınında yaklaşık 6 bin 900 hektarlık alan zarar gördüğünü söyledi.

Yalnızca 18 yangında 5 bin 800 hektarlık ormanın yandığını belirten Yumaklık, “Bu 18 yangının da 17’si, 10 Temmuz ile 18 Temmuz arasında oldu,” dedi. Bakan, yangınların sebepleri yüzde 90’a yakınının insan kaynaklı olduğunu vurguladı. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Okan Hançer, Kemer’de 5’inci gününde kontrol altına alınan orman yangınının 800 hektar civarında etki alanı olduğunu belirtti. Hançer 800 hektarlık alanın 1120 futbol sahası büyüklüğüne karşılık geldiğini söyledi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, insanlara mecbur kalmadıkça orman ve ağaçlık alanları kullanmamaları ve ateş kullanımı sınırlandırmaları talebinde bulundu.

Haber Merkezi