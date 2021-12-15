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15 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İktidar bir an önce değişmeli

15 Aralık 2021, Çarşamba
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Ülkenin bir büyük iklim değişikliğine ihtiyacı var, bu iklim değişikliğinin de ana kaldıracı iktidar değişikliğidir” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Genel Kurulu’nda, görüşülen Dışişleri ile Kültür ve Turizm bakanlıkları bütçe tekliflerinin aleyhine söz aldı.

Suriye’de hatalarla iki büyük tarihi ve stratejik kırılmaya vesile olunduğunu belirterek, “Birincisi, tercih edilen siyaset, ‘Rejim değiştireceğiz’ diyerek çıkılan yolda iktidar boşluğu doğması sebebiyle neredeyse bir PKK devletinin büyük ölçüde AKP’nin yanlış tercihleri dolayısıyla kuruluyor olduğunu görüyoruz. İkinci büyük tarihi kırılma da sıcak denizlere inme hayali kuran Rusya, bugün bu ülkede kalıcı komşumuz haline gelmiştir ve çıkış garantilerini almadığı hiçbir değişime asla ve kata müsaade etmeyecektir” dedi. 

İstikametini kaybetmiş bir Türkiye

Sıfır denetim, sınırsız yetkiyle geldiğimiz noktada hala birtakım mazeretlere sığınıldığını ifade eden Uysal şunları söyledi:

“Bu vesileyle iki Bakanınıza da teşekkür etmek isterim, birisi, kendisinden önceki İçişleri Bakanı’nın evladının evinde çıkan para sayma makinelerini biz montaj diyorduk, biliyorduk. Kendisi teyit etti. İkincisi de yeni Maliye Bakanı olan bitenin dış güçlerle olmadığını ifade ettiler. O açıdan, bugün, birtakım hamasi söylemlerle bu çürümüşlüğü, bu yanlışları, şahsî birtakım tezleri neredeyse devletin ekonomi politikası hâline getirerek uygulamaları kendilerinin de hatalarının olduğunu ifade eder hale geldiler. O açıdan bakınca bugün, maalesef, dışarıdan içeriden baktığımızda istikametini kaybetmiş bir Türkiye fotoğrafı görüyoruz.” 

Süre uzarsa bedel katmerlenecek

Uysal, “Bir kötü yönetimin neticesini Meclisimiz her noktada yaşıyor. Belki de bir bütçenin başına gelecek en kötü şey, görüşüldüğü dönem içerisinde, ekonomideki altüst oluş dolayısıyla bütün faiz, döviz, enflasyonla ilgili baz aldığı öngörülerinin çökmesi sonrası âdeta bir usûlü tamamlama işlemine dönüşmesidir” dedi. Uysal sözlerini şöyle tamamladı: “Bütün bu olumsuzluklara rağmen bugün yaşadığımız süreç içerisinde yeniden herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu güçlü, müreffeh bir Türkiye’yi kurmak hepimizin idealidir. İnşallah, ülkenin bir büyük iklim değişikliğine ihtiyacı var, bu iklim değişikliğinin de ana kaldıracı iktidar değişikliğidir. Bu sürenin uzaması milletimizin ödeyeceği bedeli katmerlendirecektir.”

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